ЦУР Чувашии провел для школьников урок о важном

С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в нашей стране. Накануне ученики 10 «Т» класса столичной гимназии №5 вместе с классным руководителем Дарьей Егоровой посетили ЦУР Чувашии, где состоялся первый в стенах Центра разговор о важном — медиаграмотности и цифровой гигиене.

Сотрудники ЦУР подробно рассказали десятиклассникам о том, как защитить себя от негативного влияния Интернета, как не стать заложником недостоверного и компрометирующего контента, как научиться безопасно и эффективно использовать цифровыересурсы, распознавать фишинговые письма. Закрепить полученные знания школьники смогли в игровой форме, где нужно было максимально быстро и правильно ответить на вопросы по теме.

«Именно с раннего возраста нужно рассказывать, что такое цифровая безопасность, как защититься от кибербуллинга, на какие сайты нельзя заходить, что такое приватная информация. «Разговоры о важном» — прекрасная возможность рассказать школьникам о кибербезопасности для формирования у них культуры безопасного и эффективного использования цифровых ресурсов», — отмечает министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров.

Входе экскурсии школьники увидели, как организован рабочий процесс в Центре, пообщались с руководителями направлений, узнали, как обрабатываются сообщения жителей, выявляются фейки, проводятся социологические онлайн-исследования.

Эффективность занятия оценила заместитель директора по учебной работе, классный руководитель 10 «Т» класса Гимназии №5 г. Чебоксары Дарья Егорова: «Спасибо большое сотрудникам Центра за интересную организацию урока и полученные знания. Для моих ребят пройти через различные станции в увлекательном квесте, который затронул важные на сегодняшний день вопросы цифровой гигиены, было очень полезно и своевременно».

«Каждый день мы сталкиваемся с огромным потоком информации и фейков, которые могут нанести серьезный вред. Очень правильно, что со школьной скамьи детям прививают основные правила безопасного пользования Интернетом. Полученные знания им помогут не попадаться на уловки мошенников и знать, как грамотно вести себя в сети», — прокомментировала руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.