Полезно для каждого жителя Чувашии: как часто нужно проходить диспансеризацию?

Диспансеризация проводится раз в три года, первая — в 18 лет, далее — с трехлетним интервалом. А с 40 лет ежегодно. В остальные возрастные периоды проводится профилактический медицинский осмотр.

Перечень, выполняемых при проведении диспансеризации исследований и осмотров меняется в зависимости от возраста и пола. Для разных возрастных категорий, а также для женщин и мужчин определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Все они проводятся абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства или прикрепления.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе проводятся основные скрининговые исследования на выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических и др.), факторов риска их развития. При выявление определённых отклонений на первом этапе пациент направляется на второй этап с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Подробнее о диспансеризации и профилактических осмотрах рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елена Наумова. Напомним, что Елена Анатольевна ответит на вопросы жителей Чувашии в прямом эфире в группе Минздрава Чувашии в социальной сети «Вконтатке» 26 января в 14.00.



Где и когда можно пройти диспансеризацию?



Пройти диспансеризацию можно в медицинской организации по месту жительства, работы, учебы или выбору гражданина, в том медицинской организации, в которой они получают первичную медицинскую помощь (в поликлинике, в отделении общей врачебной практики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, на ФАПе и др.). Обратиться можно в регистратуру по месту жительства, или позвонить по телефону колл центра и вам подробно расскажут где, когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную дату (период) прохождения диспансеризации.



А что можно сказать по итогам диспансеризации 2022 года?



За 2022 год прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры чуть больше 385 тысяч человек, 32% пациентов были направлены на второй этап для дополнительного обследования. Так в прошлом году в ходе диспансеризации выявлено более 20 тысяч различных заболеваний. Всего в ходе обследования было выявлено 9624 случая сердечно-сосудистых заболеваний, 494 случая злокачественных новообразований, 614 случаев болезней органов дыхания, 1202 случая болезней органов пищеварения, 794 случая сахарного диабета и ряд других заболеваний.



Как пройти диспансеризацию работающему человеку?



Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. Работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы его работники регулярно проходили диспансеризацию, поскольку это позволит снизить заболеваемость и число рабочих дней, проведенных на больничном.



Какие документы нужны для прохождения диспансеризации?



Паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Диспансеризация предусмотрена специальной «Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению», то есть, гарантировано государством.



Что человек получит после прохождения диспансеризации?



Врач-терапевт определяет группу здоровья гражданина — всего их три. Также специалист назначает профилактические, оздоровительные, лечебные или реабилитационные мероприятия. По результатам диспансеризации человек обязательно получит рекомендации врача как сохранить и укрепить здоровье, а при необходимости врач назначит вам лекарственные препараты или лечебные мероприятия.

Источник: medicin.cap.ru.