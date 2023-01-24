На дорогах Чувашии установят 83 комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения

На региональных и муниципальных, а также на федеральных автодорогах республики в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году установят 83 комплекса фото- видеофиксации по 77 адресам. Они появятся на самых аварийно-опасных участках автодорог.

В настоящий момент специалисты КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии совместно с ГИБДД по Чувашской Республике проводят финальный мониторинг участков автодорог. Стационарные камеры могут контролировать скорость одновременно по нескольким полосам движения, в том числе и по встречным. В 2022 году на региональных и муниципальных дорогах подключили 32 камеры (20 комплексов) на 18 участках автодорог.

Государственные контракты на поставку и установку автоматизированных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ заключены. Работы по поставке и пуско-наладке комплексов необходимо завершить в первом полугодии.

Проводимый анализ применения комплексов свидетельствует о том, что в местах их функционирования отмечается снижение общего количества происшествий и тяжести их последствий. Только в 2022 году с их помощью ликвидировано более 20 мест концентрации ДТП. Исходя из статистики, после установки комплекса, количество нарушений на месте снижается.

Средства с оплаты штрафов по нарушению скоростного режима поступают в Дорожный фонд, далее направляются на выполнение инженерных мероприятий повышающих безопасность дорожного движения. В 2023 году на эти цели будет направлено 370 млн рублей.

Источник: cap.ru.