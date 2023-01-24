В Чувашии определили муниципалитеты-лидеры по работе с обращениями жителей в сети Интернет

Рейтинг органов местного самоуправления по итогам IV квартала прошедшего года опубликовал Центр управления регионом Чувашской Республики. Оценивалась работа в системе «Инцидент Менеджмент» (социальные сети) и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

Среди сельских муниципальных округов больше всего баллов за решение проблем, озвученных пользователями в соцсетях, набрали Ибресинский и Урмарский округи, среди городов – Алатырь и Новочебоксарск. Оценивались соблюдение сроков подготовки ответов и их качество. «Отстающим» ЦУР порекомендовал сократить время реакции, ввести взаимозаменяемость ответственных сотрудников и обратить внимание на качество ответа: приветствуются лаконичность языка, конкретика, наличие фотографий или видео.

В подсистеме обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» лучшими стали Алатырский и Красночетайский муниципальные округи, а также Чебоксары. Эти муниципалитеты максимально укладывались в рекомендуемый срок ответа на поступающие сообщения, и жители по большей части были удовлетворены реакцией на свои обращения. Также лидеры проводили в IV квартале опросы и голосования. Среди рекомендаций ЦУР тем, кому нужно расти: усиление округами исполнительской дисциплины, взаимодействие с подведомственными организациями и более тщательная работа с качеством ответов жителям.

«В социальных сетях и на платформе обратной связи люди пишут о том, что их волнует, и, конечно, хотят получать качественные ответы и своевременное решение озвученных проблем, – отметила руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева. – Большая часть муниципалитетов справляется с этим, но некоторым нужно подтянуться. Мы продолжаем обучать ответственных за обратную связь, проводим обучение и консультации».

чувашинформ.рф.