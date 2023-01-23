С 3 января на базе стадиона «Спартак» разыгрывались награды детского турнира по футболу на снегу «Снежинка – 2023». Футбольные баталии проходили в в двух возрастных группах — среди мальчиков 2010—2011 г.р. и юношей 2008—2009 г.р.

Участниками поединков стали воспитанники Спортивных школ по футболу Минспорта Чувашии, команды Спортивной школы «Спартак» и клуба «ФК Шумерля».

Отрадно отметить, что на протяжении всего турнира наша команда занимала лидирующую строчку турнирной таблицы в возрастной группе 2008—2009 года. В ходе упорной борьбы команда ФК «Шумерля» проиграла в финале СШ-2008 (г. Чебоксары) со счётом 2:0 и заняла почетное второе место.

Источник: gshum.cap.ru.