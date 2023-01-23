В Чувашии пройдут I Всемирные игры боевых искусств

Проведение в Чувашии соревнований мирового уровня обсудили на первом рабочем совещании чувашского филиала Российского Союза боевых искусств под председательством руководителя организации — депутата Госдумы Анатолия Аксакова.

Министр спорта Чувашии Василий Петров пожелал Анатолию Аксакову успехов на этом ответственном посту и пообещал всестороннюю поддержку со стороны министерства.

Также министр сообщил о получении в ближайшее время заключения госэкспертизы на строительство в чебоксарском микрорайоне «Новый город» Дворца единоборств. Заявку на выделение федерального финансирования под строительство этого многофункционального спорткомплекса планируется подать в следующем году.

чувашинформ.рф.