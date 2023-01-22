Почти 8 тысяч жителей Чувашии в январе решили «начать новую жизнь»

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала резюме, открытые или обновленные в первые две недели января: оказалось, что начать 2023 год с поиска новой работы решили 7,9 тысячи жителей Чувашии, в целом по России таких – полтора миллиона.



49 % соискателей, решивших «начать новую жизнь» в первые дни года, указали в своих резюме, что активно ищут работу. Еще 31 % готов рассматривать предложения, 2 % отмечают, что им уже предложили работу и сейчас они принимают решение, а 1 % — уже вышли на новое место. Кроме того, 11 % соискателей обновили резюме, но не находятся в активном поиске, а просто хотят ориентироваться в ситуации на рынке труда. Остальные не указали статус поиска в резюме.

Чаще всего январские соискатели ищут работу менеджерами по продажам (9 %), администраторами (6 %), водителями, продавцами, бухгалтерами и руководителями проектов (по 4 %), а также секретарями, менеджерами по работе с партнерами и программистами (по 3 %) и менеджерами по закупкам (2 %).



Мужчин среди тех, кто решил начать год с поиска новой работы, чуть меньше, чем женщин, – 49 % против 51 %. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались соискатели 26-35 лет (32 % резюме) и 36-45 лет (27 %). Все остальные возрастные категории заметно отстают: 13 % резюме приходится на 46-55-летних соискателей, 12 % — на 22-25-летних, 11 % — до 22 лет, 4 % — старше 55 лет.



А. Севостьянова.