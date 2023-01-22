Заберите свои документы на недвижимость, иначе их уничтожат

В Управлении Росреестра по Чувашской Республике готовят к уничтожению 46 тысяч невостребованных пакетов документов. К ним относятся документы, которые не получили граждане после совершения каких-либо сделок с недвижимостью. Это договоры купли-продажи, свидетельства о регистрации права, государственные акты, различные правоустанавливающие документы, доверенности. Срок хранения таких пакетов документов законом установлен 10 лет.

«Сейчас мы будем утилизировать документы с 1998 по 2012 годы. Как правило, за получением документов не приходят продавцы, им договор купли-продажи не особо нужен. Продали и забыли. Но есть и покупатели, для которых такой документ основополагающий, который подтверждает, что именно он является собственником квартиры или дома. Мы просим всех, кто так и не дошел до Регистрационной палаты, Росреестра или МФЦ и не получил свой экземпляр договора или свидетельство о регистрации, обратиться к нам и забрать их, иначе оригиналы будут безвозвратно утеряны», — рассказала начальник отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Чувашии Надежда Яковлева.



Еще 16 тысяч пакетов невостребованных документов переданы Роскадастру, с 1 января 2023 года именно он занимается хранением документов Единого государственного реестра недвижимости. Сотрудники Роскадастра постепенно будут утилизировать документы с 2013 года.

Невостребованные пакеты документов находятся на хранении и в районах Чувашии, они также будут утилизированы по истечении 10-летнего срока хранения.



«Порой люди даже не представляют, какую ценность имеют оригиналы документов на недвижимость. Такое халатное отношение к правоудостоверяющим документам порождает многочисленные судебные споры. И всё из-за того, что вовремя не получили, не сохранили, посчитали какую-то бумагу ненужной и неважной. Поэтому рекомендую забрать свои неполученные документы из Росреестра и обезопасить тем самым свои права на недвижимое имущество», — посоветовал адвокат, председатель Совета Чувашского регионального отделения Ассоциации юристов России Роман Кручинин.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.