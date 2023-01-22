Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности в России.

Злокачественное новообразование часто обнаруживается только при прохождении медицинского осмотра и диспансеризации.



"За прошедший год у 125 жителей города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа был впервые установлен диагноз: злокачественное новообразование. Всего состоят на учете 1050 человек. Умерли от онкологии более 50 человек, — приводит цифры заведующая поликлиникой Шумерлинского ММЦ Надежда Ларешина. — Среди всех видов онкологических заболеваний лидирует рак молочной железы. С таким диагнозом живут 234 жительницы нашего города и района. Поэтому рекомендуем всем женщинам, начиная с 40 лет, проходить маммографию каждые 2 года».



Выявить злокачественные новообразования в молочной железе поможет новый маммографический аппарат, который совсем недавно поступил в центр по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». Также помощь оказывают врачи Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), открывшегося в конце 2022 года в ММЦ.



Шумерлинский ММЦ.