Пенсии неработающим выплачиваются в повышенном размере

В связи с индексацией пенсии 275,3 тыс. неработающих пенсионеров Чувашии увеличились в среднем на 882 рубля в месяц. Средний размер пенсии по старости составил 19,3 тыс. рублей. Индексация для каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

В связи с новогодними праздниками пенсионерам, получающим выплаты через банки, пенсии за январь (с датами перечисления по 15 число месяца) доставлены досрочно. Через почтовые отделения доставка пенсий идет с 5 января по графику, установленному Почтой России. С 15 января пенсии выплачивают по обычному графику.



Также с 1 января проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров. Это связано с увеличением на 4,8 % стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость коэффициента возросла с 118,1 до 123,77 рубля, размер фиксированной выплаты – с 7220,74 до 7567,33 рубля.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.