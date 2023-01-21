Старшие пловцы, когда пришли на тренировку в прошлую субботу, были приятно удивлены. В бассейне плавал бывший воспитанник отделения плавания ДЮСШ «Олимп», а ныне мастер спорта России по плаванию, член сборной команды Чувашской Республики, неоднократный чемпион ПФО на дистанции 50 и 100 м вольным стилем, абсолютный чемпион России по зимнему плаванию (установил новый рекорд Чувашии на дистанции 25 м вольным стилем) Никита Кайнов.

Конечно же, ребятам хотелось пообщаться с профессиональным пловцом. Их тренер Марина Викторовна Кайнова и по совместительству мама спортсмена попросила Никиту выступить перед ребятами.



Никита не был готов к официальному выступлению, ведь пришел в бассейн на тренировку для подготовки к чемпионату Чувашской Республики, который в феврале пройдет в Шумерле. Поэтому встреча прошла в формате дружеской беседы. Ребята расселись на пододвинутых лавочках, а в роли журналистов выступили учащаяся школы № 1 Полина Муляева, фото- и видеосъёмку вела гимназистка Марина Разуваева. (Изначально Никита вообще предложил всем воспитанникам прыгнуть к нему в воду и уже там задавать вопросы).



Вопросы были простые и в то же время очень волнующие детей: как Никита попал в бассейн? какие стили плавания больше нравятся? хотелось ли в какой-то момент бросить плавание? Ребята узнали, что в бассейн будущего чемпиона, тогда второклассника, привела мама, до восьмого класса Никита плавал всеми стилями и на разные дистанции, позже по состоянию здоровья врачи разрешили плавать только короткие дистанции. И, конечно же, в жизни спортсмена бывали моменты, когда хотелось спать и ничего не делать, но в очередной раз мотиватором становилась мама.



По окончании беседы юные пловцы с большим удовольствием прыгнули в воду и сфотографировались с гостем на память. Потом провели совместную тренировку с профессионалом, Никита показал небольшой мастер-класс. С тренировки все обучающиеся ушли очень воодушевленными. У них всё получится!



М. Кайнова, тренер.