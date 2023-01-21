Кредит под залог недвижимости могут получить только собственники

«Хотел взять кредит под залог своей недвижимости, но в банке мне сказали, что земельный участок и дом принадлежат мне только формально. Документы оформлены на моих родителей, умерших 10 лет назад. Разве я автоматически не становлюсь собственником, ведь живу в этом доме с рождения, прописан здесь, оплачиваю коммунальные платежи и налоги?» — задался вопросом житель Чувашии В. Тимофеев.



В Управлении Росреестра по Чувашии пояснили, что ситуация типична для многих жителей нашего региона. В данном случае мужчина не вступил в наследство после смерти родителей так, как полагается по закону. То, что сын остался проживать в этом доме и несёт бремя содержания, еще не означает, что он стал полноправным хозяином дома и участка. Нужно все оформить документально.



Росреестр настоятельно рекомендует вступать в наследство в установленный законом срок – полгода со дня смерти наследодателя. Порой наследники умышленно официально не принимают наследство, поскольку многим не по карману услуги нотариуса. Но если вы хотите стать законным владельцем имущества и в дальнейшем распоряжаться недвижимостью: продавать, сдавать в аренду, отдавать под залог, завещать и совершать иные сделки, — то вам необходимо вступить в наследство, после чего обязательно зарегистрировать свое право на недвижимое имущество в Росреестре.



Если официально срок принятия наследства пропущен, то для оформления родительского наследства необходимо обратиться в суд с иском о включении имущества в наследственную массу либо о признании права в порядке наследования. Если решение суда будет положительным, то с этим решением нужно подойти к нотариусу или (в зависимости от выбранного иска) в любой офис МФЦ и подать заявление о государственной регистрации. После регистрации права собственности на земельный участок и дом в Росреестре вам будет выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая, что теперь вы – законный владелец унаследованного имущества. Только после этого можно обращаться в банк за выдачей кредита, предоставив в залог уже вашу недвижимость.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.