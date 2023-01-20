Эксперт ЦУР Чувашии поделилась опытом с начинающими журналистами республики

Что такое школьное ТВ и как снимать репортажи? Какими навыками должен обладать телеведущий? Что важно знать при написании текстов для газеты? Как вести свой блог и делать качественные фотографии? Обо всём об этом начинающим журналистам рассказали на первом Республиканском Слёте детских СМИ «Открытый микрофон».

Масштабное образовательное событие прошло 19 января в столичном центре одаренных детей и молодежи «Эткер». Представители детских СМИ со всех уголков нашего региона собрались вместе, чтобы продемонстрировать знания в сфере детской и юношеской журналистики.

С приветственным словом к участникам обратилась начальник управления воспитания и молодежной политики Минобразования Чувашии Наталия Петрова. «Мы видим ваш контент в школьных СМИ и как вы активно включаетесь в работу Российского движения детей и молодежи. Я уверена, что на сегодняшнем мероприятии вы узнаете что-то интересное и полезное, поделитесь своим опытом», — отметила она.

Один из мастер-классов от профессионалов медиа-сферы провела специалист по видеомонтажу ЦУР Чувашии Антонина Борова. Она рассказала школьникам о стандартах создания видеоконтента для соцсетей: форматах видео, постановке кадра, возможностях монтажа, трендах, полезных ресурсах для работы с видео контентом. Вторая часть обучения была посвящена интерактиву. Начинающие видеомонтажёры проявили здесь все свои навыки — сняли видео, обработали, смонтировали его и наложили текст и звук.

Слёт призван не только объединить начинающих корреспондентов и блогеров, но и повысить уровень их профессиональных знаний, которые они смогут применить на практике. Замглавы Минцифры Чувашии Анна Иванова отметила важность состоявшегося события и пригласила участников на Межрегиональный фестиваль детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлет», который пройдёт у нас в этом году: «Это уникальный проект. Мы проводим его впервые в нашей республике. К участию приглашаются дети в возрасте от 9 до 17 лет. Авторы лучших проектов посетят мастер-классы от известных медиа-экспертов, а также получат дипломы и ценные призы от партнеров фестиваля!».