Ставка по льготной ипотеке в Чувашии снижается на 3%

Заявление от нуждающихся в улучшении жилищных условий в республике начнут принимать с 27 января, рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Максимов во время прямого эфира в соцсетях, организованного при поддержке Центра управления регионом Чувашии.

Владимир Максимов напомнил, что соглашение с акционерным обществом «ДОМ.РФ» о запуске программы поддержки ипотечных льготников Глава Чувашии Олег Николаев подписал еще летом. Использовать данную меру поддержки можно будет вместе с участием в федеральных ипотечных программах – например, при получении льготной ипотеки на новостройки («Господдержка 2020») или ипотеки для семей с детьми.

Среди тех, кто имеет право на выплату:

молодые семьи, не успевшие воспользоваться программой «Молодая семья» из-за возраста или не сумевшие воспользоваться возмещением части затрат на уплату процентов;

проживающие в аварийном жилье;

айти-специалисты, участники специальной военной операции, члены их семей и другие категории.

Также во время прямого эфира Владимир Максимов вместе с экспертом в области ипотечного кредитования Натальей Кузьминой рассказали об отдельных аспектах новой меры поддержки. Например, не получится совместить снижение ставки на 3% и 20%-ную выплату на первоначальный взнос, придется выбрать что-то одно.

«При использовании меры поддержки в виде снижения ставки на 3 процента семья из трех человек сможет ежемесячно экономить на ипотечных выплатах 5800—6500 рублей, а в целом за весь период кредитования – 2,1-2,3 млн. рублей», – отметил Владимир Максимов.

Напомним, полный перечень документов, необходимых для получения льготной ипотеки, представлен в разделе «Ипотечная программа ДОМ.РФ» на официальном сайте Минстроя Чувашии.

Чувашинформ.рф.