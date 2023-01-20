Святки – время добрых дел

В святые дни воспитанники группы «Свечечки» воскресной школы при храме преподобного Серафима Саровского продолжили нести рождественскую радость людям.

14 января они поздравили с Рождеством Христовым своих старых друзей из Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники выступили с художественными номерами, обменялись подарками с детьми центра, от души пообщались.

15 января благодаря волонтерам-водителям дети поехали в Кадеркино в стационарное отделение Шумерлинского КЦСОН, где проживают одинокие пожилые. Детские голоса, праздничные песнопения и чтение стихов внесли в уклад жизни отделения оживление и праздничную атмосферу. Общением остались довольны все – и пожилые, и дети.

Христославы отмечают, что дарить радость и подарки не менее приятно, чем получать.

Марина Ветликова.