Подведены итоги конкурса «Да будет свет! »

В Шумерле рабочая группа городского конкурса на лучшее световое оформление

11 января подвела итоги.



Всего было подано 8 заявок. В номинации «Лучшее световое оформление предприятия, организации в границах предоставленного участка» 1 место присуждено детскому саду № 15 «Сказка», в номинации «Лучшее световое оформление учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка» — детскому саду № 16 «Рябинушка» (призеры: 2 место – детский сад № 18 «Алёнушка», 3 место – Центр детского творчества), в номинации «Лучшая световая композиция» — Детской школе искусств № 1 (призер – детский сад № 4 «Ладушки»), в номинации «Лучшее световое новогоднее оформление ели» – ТСЖ «Труженик» (призер – ТСЖ «Юность»).

Источник: администрация г. Шумерли.