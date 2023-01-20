Повод для гордости

Одиннадцатиклассники гимназии № 8 Семен Колесников и Иван Харламов, ставшие в прошлом году финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», благодаря программе «Больше,

чем путешествие» получили уникальную возможность абсолютно бесплатно путешествовать по стране.

Ребята выбрали программу «GO! К сердцу Байкала» и в новогодние каникулы отправились на несколько дней в Иркутскую область, на озеро Байкал. Кроме того, экскурсанты посетили несколько музеев, познакомились с историей острова Ольхон и уникальной бурятской культурой, попробовали блюда национальной кухни. Помимо экскурсионной составляющей, в программе были образовательные лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и развлекательные мероприятия.

Ученик 10а класса школы № 1 Михаил Будников стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре.

Юноша показал хорошие знания не только по видам и жанрам изобразительного искусства, но и без особых затруднений ответил на вопросы о театре, кино, музыке, литературе.

Большой интерес и хорошие знания школьных предметов гуманитарного цикла, а также беседы об искусстве в семейном кругу с дедом — известным шумерлинским художником Александром Будниковым помогли десятикласснику победить на муниципальном этапе и стать призером на региональном этапе олимпиады по МХК.

13 января в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» состоялся финал региональной олимпиады школьников по культуре родного края.

В олимпиаде приняла участие победительница муниципального этапа олимпиады по КРК, обучающаяся 9в класса школы № 1 Людмила Михайлова. По итогам региональной олимпиады девушка стала призером.



Источник: школы г. Шумерли.