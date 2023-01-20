Первый путепровод над М-12 в Республике Чувашия открыт для движения автомобилей

Путепровод, протяжённостью порядка 1 километра, на автодороге местного значения «Чебоксары-Сурское» — п. Красный Октябрь – п. Красный Атмал» Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики перестроен в рамках строительство скоростной автомобильной дороги 6 этапа М-12. Теперь автомобилисты могут проехать по новому путепроводу над будущей скоростной дорогой, которая свяжет Москву с Казанью в конце этого года и продлена до Екатеринбурга уже в 2024 году.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета министров Чувашии – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Павел Данилов, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, представители генерального подрядчика АО ДСК «Автобан», заказчика — ГК «Автодор».

«Это первый путепровод, который открылся в рамках переустройства автомобильных дорог на пересечении скоростной трассы М-12 и местных дорог. Отмечу, что до конца года необходимо завершить устройство еще 5 путепроводов в республике. Кроме этого ведется работа по восстановлению дорог, задействованных при строительстве М-12. В этом году за счет сметы М-12 запланирован ремонт 37 км автодорог республиканского и местного значения», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

Двухполосный путепровод обеспечит круглогодичное транспортное сообщение поселков Красный Октябрь и Красный Атмал в Шумерлинском муниципальном округе с сетью автодорог с твердым покрытием.

Протяженность переустраиваемого участка автомобильной дороги «Чебоксары-Сурское» — п. Красный Октябрь — п. Красный Атмал» – 964,48 м, в том числе путепровода в теле переустраиваемой автодороги – 33,7 м.

Всего на 6 этапе М-12 47 искусственных сооружений. Также для связи разобщенных территорий предусмотрено переустройство автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в республике.

Три путепровода находятся на пересечении с автомобильными дорогами местного значения: путепровод на автодороге «Чебоксары — Сурское — Красный Октябрь — Красный Атмал», мост на автодороге «Аниш – Хормалы — Новые Высли» над р. Хома, путепровод на автодороге «Аниш — Хормалы — Новые Высли»). Три – регионального значения: путепровод на автодороге «Чебоксары – Сурское» (до границы Ульяновской области), путепровод на автодороге «Калинино — Батырево – Яльчики» (в том числе подъезд к с. Яльчики), путепровод на автодороге «Аниш» (автомобильная дорога «Волга — Урмары — Канаш — Ибреси – Алатырь»).

«Пройдя по шести нашим округам, М-12 даст Чувашии экономический импульс для выведения логистики на принципиально новый уровень – при 130 км/час трасса позволит за 4 часа доехать до Москвы из Шумерли. В пределах полосы отвода уже сейчас запланировано строительство многофункциональных зон и сервисных комплексов, на которых расположатся АЗС, СТО, гостиницы и другие места притяжения проезжающего, приезжающего и местного автотранспорта», – рассказал Павел Данилов.

Главное искусственное сооружение шестого этапа – мост через реку Суру протяженностью 930,5 метров. Он соединит чувашский и нижегородский берега. Движение по нему будет запущено в 4 квартале этого года. Перед строителями стоит задача соединить берега, где перепад высот достигает 30 метров. Уже завершены работы по сооружению всех 11 тел опор. Идет надвижка пролетных строений, работы по укрупнению ортотропных плит, подвозу, монтажу и дальнейшей укрепительной сборке пролетных строений на стапеле.

Работы развернуты на всем 6 этапе: на 120 км возведено земляное полотно, на 64 км уложен верхний слой основания из асфальтобетона.

Его общая протяженность – 133 км: по Нижегородской области – 48 км, по Чувашской Республике – 85 км. Ведутся земляные работы, устройство конусов на подходах к мостовым сооружениям, укрепление откосов насыпи гибкими бетонными матами, кабельной канализации, локальных очистных сооружений, опор наружного освещения со светодиодными светильниками, четырех площадок многофункциональных зон дорожного сервиса, заготовка песка и щебеночно-песчаной смеси, а также другие работы, которые можно проводить при низких температурах.

Также в рамках строительства 6 этапа М-12 на участке с км 504 — км 517 протяжённостью 13 км из-за высокого уровня паводковых вод проектом предусматривается укрепление откосов насыпи гибкими бетонными плитами. Общая площадь укрепления составляет 226 725 м2. Каждая плита состоит из множества отдельных бетонных блоков, соединенных между собой прочным искусственным либо синтетическим канатом. Такие плиты применяют для защиты объектов, подвергающихся негативному воздействию вод в целях укрепления подтапливаемых откосов дорог, опор мостов и дорожного полотна на топких местах.

Источник: cap.ru.