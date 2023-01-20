Жизнь дана на добрые дела

В последнем номере уходящего года в газете была опубликована статья Натальи Прониной о волонтерском движении шумерлинцев, включившемся во всероссийский проект «Быть добру!».

Добровольцы занимаются сбором гуманитарной помощи от жителей для передачи мирному населению Донбасса и военным, которые находятся на передовой и в госпиталях. Каждое воскресенье неравнодушные шумерлинцы собираются на складе в здании собеса, находящемся в д. 11 на проезде Мебельщиков, чтобы отсортировать пожертвования по категориям и по месту назначения. Запрос на нижнее белье для военнослужащих в зоне СВО сразу же нашел отклик в сердцах шумерлинок, владеющих навыками шитья. Так постепенно образовался дружный, сплоченный коллектив. Каждый здесь выполняет определенную операцию: кто-то шьет, кто-то пришивает липучки, кто-то вдевает резинки, кто-то стирает. А для глажки готовых изделий и подготовки поступивших вещей для отправки в центре появились два утюга.



Рукодельницы работают на дому, передают друг другу изделия для последующих операций. Готовая продукция доставляется для отправки по назначению на склад. Последняя партия помощи была отправлена в Нижний Новгород для дальнейшей транспортировки 12 января. Как отметила куратор движения Н. Пронина, сегодня в состав группы по шитью нижнего белья и различных приспособлений для раненых входят 23 шумерлинки. Это пенсионерки А.И. Хламина, Т.В. Иванова, Е.А. Клячкина, Г.А. Захарова, Е.М. Калачова, Т.И. Кравчук, М.П. Васина, З.Т. Удиванова, С.С. Сафьянова, Р.П. Егорова, Н.Н. Буланкина, Г.И. Милина, матушка Марина Нестеренко, работница МУП «Водоканал» Е.В. Федотова, индивидуальные предприниматели С.И. Камышева, И.А. Алексеева, госслужащая, находящаяся в декретном отпуске, Т.А. Апина, медицинский работник Л.А. Зарецкая, домохозяйки Е. Швецова, Т.А. Прохорова, С.А. Болныгина, С.А. Лабутова, работница компании «Новая реальность» Г. Чекушина. К ним присоединились и женщины из с. Порецкое под руководством учительницы С.Р. Шишкиной. У мастериц каждая свободная минута на счету, ведь очередная отправка ожидалась 19 января. Накануне мы встретились с двумя из них.

Индивидуальный предприниматель Светлана Александровна Камышева в рядах волонтеров относительно недавно. Женщина узнала об этом движении в шумерлинской православной группе и откликнулась на призыв. За длинные новогодние выходные она раскроила и сшила 30 трусов, которые 12 января отправили в зону СВО. А сейчас ей привезли готовые изделия из Порецкого, к ним нужно пришить липучки. Светлана восхищается организаторами волонтерского движения, которые дают возможность людям внести свою лепту в помощь нашим ребятам в зоне СВО. «Хочется выказать хоть какую-то деятельную поддержку нашим бойцам, сделать доброе дело. Жизнь короткая. Надо успеть сделать что-то хорошее. Пусть мои дела будут примером для моих детей и внуков».

Антонина Ивановна Хламина на пенсии не первый год. Сыновья с семьями проживают в другом городе, супруга не стало несколько лет назад. Открытая, доброжелательная, общительная, деятельная женщина в настоящее время проживает одна, ходит в храм. Когда в ноябре прошлого года её пригласили в группу волонтеров, она с удовольствием согласилась. Здесь А. Хламина обрела новых подруг. «У меня в группе есть два волонтера, — рассказывает Антонина Ивановна. – Татьяна Иванова на пенсии, но еще продолжает работать. К её приходу с работы я у её порога тут как тут с отрезами ткани. Когда появляется ткань в центре, 2-3 отреза отнесу и Елене Клячкиной. Ранее мы занимались пошивом обычных семейных трусов для солдат на передовой. Теперь по просьбе госпиталей шьем трусы на липучках для раненых».

Антонина Ивановна подробно разъясняет, как шьётся особое госпитальное белье. У волонтеров-швей любая ткань любой расцветки идет в дело. «Под одеялом лежать, выздоравливать можно в белье любой расцветки, главное, чтобы было», — говорит по этому поводу А. Хламина. Когда же в центр поступают от жителей большие отрезы ткани, женщины шьют и простыни. К волонтерам приносят и вафельную ткань, которую они делят на полотенца и прошивают края. А на днях швеям-волонтерам поступил новый запрос из госпиталя — изготовить поддерживающие повязки для раненых в руку бойцов. Работа уже начата: выкройки сделаны, первые экземпляры повязок уже в наличии. «Кому какую часть работы удобно делать, то и делаем. Так, одна женщина нашила 15 трусов, а у меня есть целый моток резинки. Мне привезли изделия, я вставила резинки, отнесла в центр. Работаем очень слаженно, так как у нас одна цель – внести свою посильную лепту в общее дело победы, передать частицу тепла и любви нашим бойцам, чьим-то сыновьям, мужьям, отцам», — рассказывает женщина. Она не скрывая радости сообщает, что все больше и больше людей откликаются на призыв поддержать воинов, к сбору гуманитарной помощи присоединяются жители соседних районов. Так, 12 января, в центр поступила гуманитарная помощь из храма святого великомученика Георгия Победоносца пос. Вурнары.

Антонина Хламина как одна из самых радеющих за общее дело волонтеров отмечает задачи, которые стоят сегодня перед ними. Им предлагают включиться в новое направление – плетение маскировочных сетей. В ближайшее время два волонтера пройдут обучение в Нижнем Новгороде, после чего приступят к обучению шумерлинских волонтеров. Параллельно им предстоит приобрести материалы для изготовления столов, за которыми будут плестись маскировочные сети. Также им потребуется специалист, который помог бы изготовить станки для плетения.

Антонина Ивановна, пользуясь случаем, обращается к жителям Шумерли и Шумерлинского муниципального округа: «Уважаемые шумерлинцы! Прошу вас принять активное участие в оказании помощи нашим бойцам, которым сейчас так нужна наша поддержка. Вместе мы сможем сделать очень многое! Достаточно, чтобы каждый внес свою небольшую лепту. Может, у кого-то лежит ткань, оставшаяся от бабушки, может, у кого-то висят в шкафу хорошие вещи, которые некому надеть или стали малы, может, кто-то умеет шить и сможет выкроить время на это… Даже есть пословица такая: «Жизнь дана на добрые дела».

Гуманитарную помощь можно приносить в торговый павильон «Семицветик» (канцтовары) на рынке «Зелёный базар». Тел. 89613475211.







