Женские инициативы делают жизнь насыщенней и ярче

Женское движение в Чувашии намного больше, чем просто общественная организация. Женщины всегда активно участвуют в жизни республики, воплощая в жизнь огромное количество проектов. Понимая важность консолидации общества в это непростое для страны время, активные представительницы прекрасного пола предлагают инициативы, которые объединяют жителей всех возрастов и разных профессий.

Так, в этом году основными направлениями деятельности станут патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие отраслевых женсоветов на промышленных предприятиях, организация мероприятий в рамках Года счастливого детства и увековечивание памяти подвига строителей оборонительных рубежей.



В прошлом году активисты Союза женщин стали участниками проекта «Разговоры о важном». Искренние впечатления остались у подростков после уроков мужества с участием участников СВО. Эта работа будет продолжаться, так как общественницы уверены, что дети должны узнавать правду о военных событиях от наших мужественных защитников.



Насыщенным на события обещает стать объявленный Главой Чувашии Год счастливого детства. Главными героями мероприятий станут, конечно же, представители подрастающего поколения. Но, как известно, детское счастье находится в материнских руках…



По-прежнему ярким обещает быть уже полюбившийся конкурс «Я – женщина». Он пройдет в третий раз и вновь станет форумом женской значимости и красоты. В 2022 году в конкурсе состязались почти 500 женщин. 415 роликов были допущены к народному голосованию, в котором приняли участие почти 38 тысяч человек.



Во второй раз состоится фестиваль «Восславим женщину». В прошлом году он прошел впервые и объединил женские творческие команды шести предприятий Чебоксар и Новочебоксарска.

Женское общественное движение будет продолжать вовлекать в свою работу молодые семьи, пропагандировать здоровый образ жизни и привлекать специалистов Минздрава к профилактическим мероприятиям в рамках проекта «Ради жизни».

Не прервется в 2023 году и цикл традиционных культурных мероприятий, проводимых Союзом женщин Чувашии совместно с театрами республики.



Акцентами в деятельности Союза неизменно остаются взаимодействие с дамским бизнес-сообществом и популяризация женского предпринимательства. И, конечно, очень важным делом остается поддержка и прославление женщин села.



В Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе женсоветы действуют как отделения Союза женщин Чувашии. «Дети растут каждый день, и каждый день должен быть наполнен для них реальным смыслом!» — считает председатель женсовета города Елена Голованова. Общественницы в этом году планируют продолжить проводить мероприятия, которые уже полюбились шумерлинцам: конкурсы «Папины дочки», «Мамин сын», День рыбака (организация рыбалки для мальчиков, растущих без отцов).



Не останутся без внимания активных женщин и День защиты детей, День семьи, любви и верности, поддержка семей мобилизованных. В городе очень активно работают волонтерские центры, где ежедневно ведется сбор вещей и необходимых средств для защитников Родины. Женщины в первых рядах помогают изготавливать окопные свечи, шить одежду, вязать носки.



Активно проявляют себя и общественницы района. Как сообщила газете председатель женсовета Шумерлинского муниципального округа Наталья Николаева, в наступившем году на территории муниципалитета планируется организация спартакиады женских команд сельских поселений. В марте женщины будут сдавать нормы ГТО, а в апреле состоится фестиваль женских клубов по интересам. В Год счастливого детства планируется реализация проекта «Родословная моей семьи», в рамках которого будет организован мастер-класс по созданию родословной с консультацией специалистов.



Вот таким насыщенным обещает быть 2023 год. Инициативы общественниц, несомненно, пойдут на благо людей, сделают жизнь интереснее и ярче.

Ольга Дмитриева.