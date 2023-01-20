Горожанам предложили подумать о будущей ёлке

В этом году новогоднюю ель с центральной площади убрали рано, даже до Крещения. Как сообщалось ранее, это 15-метровое дерево росло на территории «Сельхозтехники» и было самым высоким и пушистым из трех. Однако на фоне вечнозеленых красавиц, растущих стройным рядом в парке, новогодняя явно проигрывала.



«Окончен бал, погасли свечи…» — написал глава администрации Шумерли Валерий Шигашев по поводу демонтажа ели в своём Телеграм-канале и озадачил своих подписчиков и горожан вопросом об актуальности установки традиционной новогодней ели на городской площади. Он перечислил предложения, поступавшие ему по этому поводу (приобрести искусственную ель и устанавливать ее ежегодно, продолжать традицию и устанавливать ель живую, ничего не рубить, а наряжать ель, растущую при входе в городской парк), и привел плюсы и минусы каждого варианта.

Так, искусственная ель не потребует вырубки живого дерева, не вредит экологии, технологична в установке, однако стоимость такого «украшения» очень высока при наших финансовых возможностях, к тому же часто представляет собой светотехническую композицию, лишь имитирующую ёлку (конус или похожая конструкция). Плюс немалые расходы на монтаж-демонтаж и требования к хранению.



Ель живая, к какой привыкли шумерлинцы и которая вызывает лишь положительные эмоции у гостей города, приезжающих из мегаполисов (где уже давно устанавливают как раз имитацию елки), стоит намного дешевле, но таких красавиц почти не остается в черте муниципалитета. Также есть расходы на рубку, перевозку, установку и демонтаж и, конечно, определенный ущерб природе.

И наконец живая ель, растущая в парке. Не требует ежегодной установки, не наносится вред природе, есть возможность подключить гирлянды. Однако на сегодняшний день отдельно растущего дерева для этих целей нет. Варианты могут появиться при проектировании реконструкции площади на средства федерального гранта.



По вышеперечисленным версиям главного новогоднего символа в Телеграм-канале администрации Шумерли (репост есть и в ТГ-канале газеты «Вперёд») организован анонимный опрос. К трем позициям для голосования добавлена еще одна: отказ от установки новогодней ели в любом ее исполнении. На 19 января в опросе приняли участие порядка 500 человек, 47 % из них высказались за искусственную ель, 24 % — за живую, 25 % — за растущую в парке и 4 % считают, что можно отказаться от установки.

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Наталья Игнатьева.