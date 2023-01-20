В Чувашии открыли второй «Мой семейный центр»

Современный консультативно-методический центр на базе Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения появился благодаря средствам Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На ремонт помещений, закупку мебели, оргтехники, оборудования и различных методических материалов, обучение и повышение квалификации специалистов были выделены более 1,6 млн рублей.

Выстроенная в семейном центре грамотная цепочка поддержки позволит решать разные ситуации семей быстро, оперативно и слаженно. Всех пришедших в семейный центр в зоне ресепшен встречает сотрудник и сразу же направляет к специалистам. Мероприятия проходят в специальной медиа-студии. Консультацию по мерам социальной поддержки будут предоставлять в колл-студии.В апреле заработаетинформационный портал «Социальный навигатор семьи». Специалисты центра смогут семьям помочь подать документы на место в детском саду или на получение социальных пособий, записать к врачу, в спортивную секцию или в летний лагерь и т.д. Обновления коснулись и территории центра.

«Семейный центр за год планирует охватить более 450 семей. Будут организованы индивидуальные встречи с экспертами по социальным, медицинским, правовым, педагогическим, психологическим вопросам. Одной из новых форм работы с семьей будут семейные творческие выходные «Проведем выходные вместе». Они будут проходить в виде игр, мастер-классов, тренингов. Это позволит создать социальные условия для совместного творчества детей и родителей, расширить воспитательные возможности семьи, укрепить её авторитет. Первое мероприятие «Угадай мелодию всей семьей» состоится 21 января. Три семьи для участия уже заявлены. Творческие выходные будут проходить в каждую вторую субботу месяца», — ознакомила планами семейного центра Елена Волкова, директор Шумерлинского КЦСОН.

Министр труда и социальной защиты населения Алена Елизарова высоко оценила потенциал работников семейного центра и условия, созданные в рамках проекта, пожелала шумерлинским семьям здоровья и благополучия и обозначила, если возникнут проблемы – семейный центр всегда готов помочь.

Уполномоченный по правам ребенка Алевтина Федорова отметила, что открытие семейных центров – необходимость. «Сегодня не только государство выделяет средство на социальные проекты, мы видим много Фондов, которые стараются по возможности поддержать семьи и детей, и это радует», — отметила Алевтина Николаевна.

«Наша задача – чтобы жители были защищенными, дети – счастливыми. Для того, чтобы ребенок был счастливым, нужно сделать счастливым семью, необходимо окружить его счастливыми педагогами. Я уварен, вы такими и являетесь» — обратился глава администрации города Валерий Шигашев к сотрудникам семейного центра.

Также шумерлинцев со значимым событием поздравили заместитель председателя Госсовета Чувашской Республики, председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Виктор Горбунов, глава города Сергей Яргунин, председатель Совета женщин Елена Голованова.

Получатели социальных услуг — родители и дети, с радостью отметили, что «Мой семейный центр» станет не только местом помощи и поддержки семей, но и площадкой для дружеского общения и творчества.

Марина Ветликова.







