В Чувашии состоялось открытие первого путепровода над скоростной автодорогой М-12

20 января половину рабочего дня журналисты республиканских и шумерлинских СМИ провели на дороге. В прямом смысле слова. Вместе с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Павлом Даниловым и министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиром Осиповым мы побывали на участках строящейся скоростной автодороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», или «Восток». В Шумерлинском муниципальном округе вовсю идет строительство 6-го этапа.

Началу пресс-тура положила встреча в Центральном штабе строительства 6-го этапа, расположенном в Дубовке на территории бывшего завода «Биопарк». Там гостей встретили руководители и заместители руководителей проекта строительства. После нескольких минут общения все участники встречи отправились на 528-й километр трассы. Там-то и состоялось важное для шумерлинцев событие – торжественно был открыт путепровод на переустроенной автодороге «Чебоксары — Сурское» — п. Красный Октябрь — п. Красный Атмал. Строительные работы здесь были полностью завершены аккурат перед Новым годом. Двухполосный путепровод протяженностью 34 метра обеспечивает транспортное сообщение двух «красных» поселков с сетью асфальтированных автодорог. Это сооружение является одним из 47 мостов и путепроводов, что запроектированы на 6-м этапе.

В торжественном открытии путепровода и разрезании ленты кроме Павла Данилова и Владимира Осипова приняли участие глава администрации Шумерлинского МО Лев Рафинов, директор Чебоксарского филиала Российских автомобильных дорог Евгений Павлов, депутат Госсовета Чувашии Виктор Горбунов и руководитель проекта М-12 6-го этапа Сергей Затолокин. В своих выступлениях они поблагодарили строителей за качественное выполнение работ, наградили самых достойных и отметили значимость этого события для жителей округа.

Следующим пунктом остановки стал 504-й километр трассы — сурский берег, на котором возводится мост, который соединит Чувашию и Нижегородскую область. Это главный объект на шестом этапе. Длина моста — почти километр, и он станет третьим по протяженности на трассе М-12. Сейчас здесь ведутся сборка и надвижка металлического пролетного строения и другие виды работ, которые можно проводить при низких температурах. По плану объект должен быть введен в эксплуатацию в конце сентября 2023 г.

Пресс-тур продолжился ознакомлением с укреплением откосов гибкими бетонными матами на 516 км М-12.

Н. Игнатьева, Т. Александрова.







