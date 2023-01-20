Вице-премьер Чувашии Павел Данилов оценил работу администрации Шумерли

20 января в Шумерле с руководством города, представителями депутатского корпуса, Общественного совета, директорами муниципальных коммунальных предприятий состоялось совещание по итогам работы администрации за 2022 год под председательством вице-премьера Правительства Чувашии — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова (является куратором города). Кроме него, обсудить шумерлинские проблемы, наработки и планы прибыли депутаты Госсовета республики Виктор Горбунов, Леонид Пронин и Игорь Моляков, руководство чебоксарского АО «Водоканал» и Чувашгаза. Проблем и претензий к местной власти у Минстроя оказалось достаточно для того, чтобы в итоге оценить работу горадминистрации как неудовлетворительную. Начало было вполне обычным – председательствующий обозначил цели совещания и попросил главу администрации Валерия Шигашева проинформировать о том, что удалось сделать, что не удалось. Глава планировал делегировать эту функцию своему первому заместителю Елене Туличевой, но с куратором не поспоришь – пришлось выходить к трибуне и докладывать об итогах исполнения бюджета, о реализации 17-ти муниципальных программ — в образовании, дорожном и жилищном строительстве, ЖКХ и благоустройстве территорий и в других сферах – и о задачах на год начавшийся. Среди острых проблем города Валерий Шигашев выделил водоснабжение и водоотведение: по программе инициативного бюджетирования в 2022 году не получилось реализовать проект по строительству сетей водоснабжения и водоотведения проектной стоимостью 4,5 млн рублей в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта; МУП «Чистая вода» завершило прошлый год с балансовой дебиторской задолженностью более 15 млн рублей (половину этой суммы задолжало население) и с кредиторской задолженностью около 69 млн рублей. Чтобы урегулировать ситуацию, подытожил эту тему докладчик, администрацией города совместно с Минстроем Чувашии прорабатывается вопрос передачи объектов водоснабжения и водоотведения в концессию АО «Водоканал» (Чебоксары), формируется пакет документов для заключения концессионного соглашения. Однако именно этой работой выразил недовольство и недоумение Павел Данилов. «Мы создавали специальную комиссию из специалистов Водоканала, которые изучали вопрос, давали рекомендации», — напомнил руководитель Минстроя и попросил директора АО «Водоканал» проанализировать, что было сделано. Увы, ответ Владимира Васильева был не в пользу шумерлинцев: несмотря на то, что «дорожная карта» была подготовлена и до 5 мая направлена в администрацию, информация о проведенных технических мероприятиях в водохозяйстве Шумерли не была предоставлена, не проведена работа по оснащению приборами учета на всех этапах, по регистрации имущества, по актуализации схемы водоснабжения и др. «Работа практически сорвана. Активной инициативы со стороны руководства я не увидел. Ни один инвестор сюда не придет», — констатировал директор Водоканала. О том, какие еще обязательства администрация Шумерли не выполнила, участникам совещания рассказал заместитель министра Илья Ионочкин. Он напомнил, что в 2022 году провели три крупных совещания по основным направлениям министерства касаемо Шумерли, протокольно оформили решения, разработали план действий. Так, Минстрою, Водоканалу, Чувашгазу было адресовано 9 поручений, все они выполнены. В адрес администрации Шумерли было 25 поручений, из них выполнена треть. «Не выполнены поручения в отношении аварийного жилья, по работе с долгами населения в фонд капремонта, в части благоустройства дворов. В части теплоснабжения не исполнен пункт протокольных поручений о содействии Чувашгазу в оформлении земельных участков как раз по тем проектам, на которые выделены средства Фондом национального благосостояния. В части водоснабжения/водоотведения из 14 поручений адресованы Шумерле 12 и все они не выполнены», — привел цифры замминистра. По тому, как ходили желваки на лице главы горадминистрации, как побледнели и покрылись сеткой капилляров кисти его рук, было видно, что переживает. И сильно. Да и другие свидетели этого разбора полетов чувствовали себя некомфортно, ведь, как ни крути, в одной лодке, сопричастны. Уже после совещания в своём Телеграм-канале Валерий Шигашев написал: «Пережил не самые приятные моменты в ходе совещания по итогам работы администрации города за прошедший год и постановке задач на 2023 год, прошедшего сегодня под председательством вице-премьера Павла Данилова… Полностью принимаю данные выводы и на свой счёт. Мог привести массу доводов относительно деятельности администрации в данной части, но результат говорит сам за себя — поставленные правительством задачи необходимо выполнять, вне зависимости от степени их сложности. …Все замечания будут учтены, точки взаимодействия определены». Одной из причин глава и на совещании, и в посте назвал недостаток опыта и компетенции администрации в проектах. Значит, предстоит большая работа над ошибками. Главное – не упустить время.



Н. Владимирова.







