С верой в душе, со светлыми помыслами

Сегодня православные христиане отмечают один из самых древних церковных праздников - Крещение Господне. Считается, что в этот день вода обретает особую энергетику, становится целебной и не портится. В Крещение традиционно проводятся крещенские купания. Эта народная традиция, существующая в России и в некоторых других странах, связана с окунанием или купанием в проруби. Следуют этой традиции и шумерлинцы. Ровно в 12 часов дня в специально оборудованном для этого месте, на Статуевском пруду, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского отцом Владимиром в сослужении с другими представителями духовенства совершен чин водоосвящения. После все желающие могли окунуться в проруби. Люди заходят в воду с верой в душе, с надеждой на оздоровление.

Возле иордани установлены палатки для переодевания, организован горячий чай, дежурят медики, полиция, представители спасательной службы. Организованные купания продолжатся сегодня до 20.00 час.

Ольга Дмитриева.







