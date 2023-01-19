Михаил Степанов: «Цифровизация и повышение качества обратной связи с населением  связаны неразрывно»

Глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов в свой второй рабочий день в кресле министра посетил Центр управления регионом Чувашской Республики. Деятельность ЦУР, который является не только координатором работы по обработке сообщений, поступающих от жителей в органы власти через соцсети и цифровые платформы, но и центром компетенций в области интернет-коммуникаций госдиджитал – важная часть Стратегии региона в области цифровой трансформации.

В ходе встречи руководитель ЦУР Татьяна Немцева ознакомила министра с основными итогами деятельности Центра за 2 года по ключевым направлениям работы – обратной связи с жителями, онлайн-социологии, подготовка аналитики для органов власти. Специалисты ЦУР продемонстрировали работу основных цифровых платформ – тепловой карты, системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» и других.

Одним из важных проектов, который реализует сейчас Центр совместно с министерством – создание госпабликов органов власти. Напомним, с 1 декабря 2022 года органы власти и их подведомственные учреждения должны вести официальные аккаунты в социальных сетях. «За два года нам удалось составить мощную сеть из более 2 тысяч официальных аккаунтов министерств и ведомств, муниципалитетов и их бюджетных организаций, аудитория которых составляет около 1,2 млн человек», – отметила руководитель ЦУР Татьяна Немцева.

Михаил Степанов отметил, что весомый опыт работы ЦУР будет крайне важен при создании Ситуационного центра республики, указ о создании которого в конце 2022 года подписал Глава Чувашии Олег Николаев. Его цель – повысить эффективность и качество управленческих решений по социальной сфере, экономике, безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Завершая визит, глава Минцифры отметил: «Технологическая поддержка ЦУР в республике как части большого общефедерального проекта возложена на наше ведомство. Организации работают в тесном сотрудничестве, совместно отрабатывают ведущие практики в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются к власти. Уверен, цифровизация и повышение качества обратной связи с населением связаны неразрывно. В дружеском партнерстве мы можем решить поставленные перед нами задачи».