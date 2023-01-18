СПИК 2.0: В Чувашии приступают к производству первых сельхозтракторов

Первые тракторы с конвейера Концерна «Тракторные заводы» выйдут уже в этом году.

Новые тракторы под маркой «Сделано в Чувашии» появятся уже в марте 2023 года. К 2031 году будет выпущено более 16 тысяч единиц. «Уже в текущем году предполагаемая сумма выручки составит свыше 1,7 млрд рублей», — заявил заместитель генерального директора по сельскохозяйственному направлению ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» – генеральный директор ООО «Волжский комбайновый завод» Мурад Караджаев на встрече Главы Чувашской Республики Олега Николаева с представителями индийской компании International Tractors Limited – партнерами региона в рамках реализации подписанного в 2021 г. с Минпромторгом России специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по локализации компетенций в области выпуска тракторов малой и средней мощности.

Индийская компания пришла на смену планируемого ранее итальянского концерна Same Deutz-Fahr. Последняя, в силу объявленной России санкционной войны вынуждена была отказаться от партнерства.

Мурад Караджаев рассказал, что в 2022 году на базе ООО «Волжский комбайновый завод» организована универсальная линия крупноузловой сборки производственной мощностью до 1 000 тракторов в год, достигнуты договоренности с ITL, LTD (Индия) о применении цветовой палитры и брендирования в фирменном стиле «АГРОМАШ», проведены мероприятия, необходимые для реализации СПИК 2.0.

Презентация первого чувашского трактора запланирована 24–26 апреля 2023 года в Ташкенте на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

В свою очередь, вице-премьер Правительства Чувашии Дмитрий Краснов сообщил, что Индия вошла в перечень приоритетных для экспорта чувашской продукции стран.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.