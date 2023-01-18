18 января новый стадион «+авал», расположенный в Торханах, стал центром притяжения любителей активного образа жизни. Здесь состоялась лыжная эстафетная гонка, посвященная открытию зимнего спортивного сезона 2023 года, Году счастливого детства и памяти олимпийского чемпиона Валерия Ярды. Ведь в этот день исполнилось 75 лет со дня его рождения.

До начала соревнований успешных стартов лыжникам пожелали глава администрации Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов, первый зам. главы Дмитрий Головин, начальник Торханского территориального отдела Алина Сергеева и директор спортивной школы олимпийского чемпиона им. В.Н. Ярды Алина Васильева. С порядком проведения эстафеты ознакомил зав. сектором физической культуры, спорта и молодежной политики Николай Чангайкин.

Много ли нужно для хорошего настроения? Совсем нет. Отличная погода и спортивный азарт сделали свое дело — все 8 команд-участниц получили огромное удовольствие. Лыжники объединились в команды администрации Шумерлинского муниципального округа, Туванского, Торханского, Нижнекумашкинского, Краснооктябрьского, Шумерлинского, Магаринского территориальных отделов. Сборной командой выступили представители Егоркинской и Ходарской сельских территорий.

По итогам эстафеты не было равных команде Шумерлинского МО, на втором месте расположились торханцы, на третьем — лыжники Краснооктябрьского ТО. Победители и призеры удостоились грамот и медалей, а все участники — добрых слов за активность и приверженность к здоровому образу жизни. Спортивный праздник удался!

Т. Александрова.







