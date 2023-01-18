Мы гордимся тобой, чемпион

18 января исполнилось 75 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, заслуженного мастера спорта СССР по велосипедному спорту, участника ХIX Олимпийских игр 1968 года, чемпиона XX Олимпийских игр 1972 года, чемпиона и рекордсмена СССР, чемпиона мира, почётного гражданина Шумерлинского района Валерия Ярды.

В честь этого события на малой родине спортсмена, в Бреняшах, состоялся торжественный митинг. В мероприятии принимали участие глава администрации Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов, и.о. начальника Торханского территориального отдела Алина Сергеева, двоюродные братья Валерия — Владимир и Юрий Ярды, представители спортивной общественности и односельчане.

Как отметил в своем выступлении Лев Рафинов, торханская сторона богата знаменитыми людьми, и один из них — олимпийский чемпион Валерий Ярды. «Нам постоянно нужно отдавать дань уважения таким великим землякам. В прошлом году мы общими усилиями выполнили большое дело — установили бюст Валерию Ярды, и сейчас на въезде в деревню, на его улицу он сразу бросается в глаза. Я призываю всех, чтобы эта территория всегда содержалась в порядке», — сказал глава, обращаясь к бреняшцам.

Он также рассказал, что в этом году планируется капитально отремонтировать здание бывшей школы — там по задумке должен быть хороший современный клуб. На эти цели республика уже выделила порядка 10 млн. рублей и в скором будущем начнутся ремонтные работы. Кроме этого, за счет местного бюджета будут благоустраивать и территорию. Это значит, что на въезде в деревню, у бюста В. Ярды и дальше к клубу, должна образоваться хорошая благоустроенная территория.

«Мы очень рады, и горды тем, что родились в одной деревне с нашим олимпийским чемпионом», — делится культорганизатор Бреняшского клуба Елена Мальцева и отмечает, что такие встречи возле дома, где родился Валерий Ярды, проходят ежегодно, а в библиотеке в память о нем организовываются различные выставки.

Своими воспоминаниями об олимпийском чемпионе поделился и ветеран спорта Николай Унегеров, а брат В. Ярды, Юрий, поблагодарил всех, что чтят его память и организовывают различные мероприятия.

В завершение митинга к бюсту Валерию Ярды были возложены цветы.

Т. Александрова.







