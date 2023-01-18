За что ваше сердце скажет спасибо?

Врач-терапевт отделения медицинской профилактики Шумерлинского ММЦ Вадим Китаев уверен, что практически все заболевания, включая сердечно-сосудистые, проще предотвратить, чем лечить потом.



Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти населения всего мира. В эту группу заболеваний входят такие опасные болезни, как инфаркт, инсульт, ишемическая болезнь сердца.



«За 2022 год в Шумерлинском медицинском центре с сердечно-сосудистыми заболеваниями было взято под диспансерное наблюдение почти 19 тысяч человек! Из них с впервые установленным диагнозом — более 2 тысяч, — приводит статистику Вадим Китаев. — Это внушительные цифры, учитывая небольшое население города Шумерли, Шумерлинского и Порецкого муниципальных округов».



Снижение смертности от болезней системы сердца и сосудов является целью регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение». При этом профилактика таких заболеваний не представляет сложности для больного. «Главные условия в борьбе с ССЗ нам всем прекрасно известны, — рассказывает врач. — Это отказ от жирной и жареной пищи, холестерин которой может закупоривать сосуды; это нормализация массы тела, ведь лишний вес — всегда дополнительная нагрузка на сердце и сосуды».

Вадим Китаев рекомендует постоянно следить за артериальным давлением, холестерином и уровнем сахара в крови, а также регулярно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию. Это поможет обнаружить патологию раньше, чем она причинит серьезный вред организму. Много пользы организму приносят регулярные прогулки на свежем воздухе и хотя бы минимальная физическая активность — стенки сосудов станут более эластичными. «И, конечно, отказ от алкоголя, сигарет, минимизация стресса помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — утверждает врач.



Н. Блохина.