Готовность к Крещенским купаниям в Шумерле – на контроле главы администрации

Глава админиситрпации города Шумерля Валерий Шигашев проинспектировал ход работ по подготовке места для проведения Крещенских купаний, а в Шумерле это Статуевский пруд, где 19 января, в период с 12 до 20 часов пройдут организованные купания.

МУП «БТИ» уже расчистили место для купели, вырубать которую начнут с утра 19 января. К ней ведет лестница. У входа к проруби будет установлен трап, по периметру – деревянный настил. Здесь же — палатки для переодевания. Территория для спецтранспорта и других машин также уже подготовлена.

Подъездные пути расчищены силами владельца расположенного здесь придорожного кафе. Он же обещал организовать горячий чай в день проведения Крещенских купаний.

Напоминаем! Во избежание несчастных случаев купаться на Крещение можно только в специально оборудованных для этого местах.

Источник: gshum.cap.ru.