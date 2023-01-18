Глава Чувашии поручил Госжилинспекции и ЦУР провести анализ сообщений о деятельности УК

Взаимодействие управляющих организаций и жителей многоквартирных домов обсудили 16 января на планерке Главы республики. «Вопрос вынесен на рассмотрение из-за активности людей и большого количеств обращений, зафиксированных Центром управления регионом или поступивших лично ко мне, – заметил Олег Николаев. – Понятно, что были холода, понятно, что были иные условия функционирования систем жизнедеятельности, но и в целом есть много вопросов к работе управляющих компаний».

Руководитель Госжилинспекции Виктор Кочетков подтвердил – в период похолодания было много звонков и заявок через систему мониторинга сообщений «Инцидент Менеджмент». При этом был зафиксирован всплеск сообщений от жителей Канаша — в городе будет проведена проверка работы управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Виктор Кочетков отметил также, что нередко люди жалуются на температуру в доме в 18-20 градусов, что является допустимым значением.

Глава обратил внимание на сигнал в его паблик о температуре в 9 градусов в одном из домов по проспекту М. Горького в Чебоксарах. Он поручил провести подробный анализ таких сообщений и обеспечить своевременное решение подобных случаев.

Отметим, в 2022 году ЦУР Чувашии зафиксировал и обработал 869 сообщений интернет-пользователей об управлении многоквартирными домами: 472 обращения поступило через соцсети, 397 обращений – через портал госуслуг.

Жители жаловались на организацию работы управляющих организаций, проявляли недовольство их реакцией на возникающие ситуации, призывали организовать проверки УК и устранить проблемы, а также отмечали ненадлежащее содержание и эксплуатацию МКД.

чувашинформ.рф.