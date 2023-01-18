В Шумерле полицейские установили подозреваемого в хищении денег с чужой банковской карты

Телефонное сообщение о списании денег с утерянной банковской карты в Межмуниципальный отдел МВД России «Шумерлинский» поступило от жителя Чебоксар – гостивший у родственников 35-летний мужчина не сразу заметил, как выронил ее из кармана. К карте не было подключено смс-уведомление о проводимых операциях и когда на следующий день после утери мужчина зашел в мобильное банковское приложение чтобы заблокировать карту, увидел, что со счета было списано почти две тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что найденной картой расплачивались в магазинах и автозаправочной станции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в хищении денег. 55-летний житель Шумерли не стал отрицать свою причастность к этому и обещал возместить ущерб.

МВД по Чувашской Республике напоминает гражданам, что тайное хищение или снятие денежных средств с чужой банковской карты приравнивается к краже в крупном размере, максимальное наказание за данное преступление предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

Источник: 21.мвд.рф.