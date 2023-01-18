Аккаунты Минздрава и Минсельхоза Чувашии в соцсетях признаны лучшими

Свежий рейтинг соцсетей республиканских органов власти представил ЦУР Чувашии. Для оценки были привлечены независимые эксперты – журналист Валентина Алексеева и СММ-специалист Екатерина Гордеева. Отметку «пять» также получили Минтранс, Минэкономразвития, Минобразования, Минспорт и Минтруд, ГКЧС, Минцифры и Минфин. Часть органов исполнительной власти немного недотянули до идеала и вошли в желтую и оранжевую зоны.

Лучшие аккаунты, объясняют в ЦУР Чувашии, могут похвастаться продуманным дизайном, хорошей периодичностью выхода постов, живым языком их написания, отсутствием канцелярщины, яркими, интересными фотографиями и наличием видеоформатов. При этом лидеры представлены не только в ВКонтакте, но и в Одноклассниках, Телеграме, многие используют для общения с жителями республики дополнительные площадки, например, Яндекс.Дзен. Отличники не ограничиваются официальными новостями и делятся с людьми примерами своей работы, рассказывают о решенных проблемах.

«Для нас важны не только количественные, но и качественные показатели, и наши министерства и ведомства вполне с этой задачей справляются. В социальных сетях они общаются с жителями республики – отвечают в комментариях, проводят прямые эфиры, рассказывают о своей работе простым понятным языком», – рассказала руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

Напомним, с 1 декабря 2022 года вступил в силу закон о госпабликах. Теперь органы власти и их подведомственные учреждения должны вести официальные аккаунты в социальных сетях. Выстроить эту работу в республике и научиться общаться с интернет-пользователями на их языке представителям власти помогает ЦУР Чувашии.

чувашинформ.рф.