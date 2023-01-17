С 1 сентября 2023 г. медицинские осмотры работников можно проводить удаленно

Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 629-ФЗ в статью 46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесены изменения, разрешающие использование медицинских изделий, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья. Данные изменения позволят удаленно проводить медосмотры отдельных сотрудников до, после и в течение рабочего дня, смены или рейса. При этом должно быть обеспечена идентификация личности работника и эти сотрудники должны 2 раза в год очно проходить исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.

Особенности проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья устанавливаются Правительством Российской Федерации. Требования к идентификации личности работника, проходящего медицинский осмотр, требования к сбору, хранению и передаче персональных данных по защищенным каналам связи устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 629-ФЗ вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

Источник: cap.ru.