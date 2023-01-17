Рособрнадзор утвердил график ВПР на 2023 год

Приказ Рособрнадзора определяет сроки, в рамках которых школы могут провести проверочные работы в 4-8 классах и в 10-11 классах в 2023 году.

Согласно документу, утверждается график проведения Рособрнадзором мониторинга качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2023 году. Общий период проведения проверочных работ – с 15 марта по 20 мая 2023 года.

С 1 по 25 марта школы могут провести ВПР в 10-11 классах по учебным предметам в режиме апробации: география, история, биология, физика, химия, английский, немецкий и французский язык. Главное изменение в проведении проверочных работ в текущем году касается одиннадцатиклассников. В этот же период для ребят из 11 классов в режиме апробации будет проводиться единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам.

С 15 по 20 мая ВПР пишут учащиеся 4-8 классов. У четвертых классов это: русский язык, математика и окружающий мир. У пятых классов: русский язык, математика, история и биология. У шестых, седьмых и восьмых классов: русский язык, математика.

А еще по двум предметам ВПР в этих параллелях проводятся на основе случайного выбора. У шестых классов выбор из следующих предметов: биология, география, история, обществознание. В седьмых классах к этому списку добавляется еще физика, в восьмых – физика и химия. Также у седьмых классов во всех параллелях проводятся проверочные работы по английскому, немецкому или французскому языку.

С 4 по 17 апреля запланировано проведения ВПР с возможностью выполнения участниками работ в компьютерной форме для учеников 5-8 классов по предметам: история, биология, обществознание и география. Также на написание ВПР по этим предметам предусмотрен резервный день – 18 апреля.

В этом году есть еще изменения в проведении проверочных работ. Если в школе реализуются программы по углубленному изучению физики и математики в 7-8 классах, то ребята напишут ВПР по этим предметам с учетом углубленного изучения.

Точную дату проведения проверочных работ школы устанавливают сами в соответствии с утвержденным графиком. Как и в прошлом году, учебным заведения представлена возможность провести ВПР на компьютерах в 5-8 классах по истории, биологии, географии и обществознанию.

Напомним, что еще летом прошлого года Рособрнадзор предупреждал о появлении новых Всероссийских проверочных работ. Как поясняли в ведомстве, что это связано с обновленным федеральным государственным стандартом общего образования, который содержит параметры для базового и углубленного уровня. Поэтому и будут поэтапно вводиться ВПР по программам углубленного изучения предметов.

Источник: cap.ru.