В Чувашии соберутся лучшие начинающие контент-мейкеры со всей России

В Год счастливого детства в Чувашии пройдет первый Межрегиональный фестиваль детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлет». Организатором его выступает Минцифры Чувашии. Цель фестиваля — создание площадки для выявления и демонстрации лучших практик в сфере детской и юношеской журналистики, объединения начинающих корреспондентов и блогеров, повышения уровня их профессиональных и цифровых компетенций.

В рамках фестиваля пройдет конкурсный отбор медиапроектов — о старте приема творческих работ на конкурс было объявлено 14 января на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати. «В условиях цифровой экономики медиакомпетенции – важный профессиональный навык, который необходимо формировать в подрастающем поколении, а также поощрять тех, кто особенно преуспел в его освоении. Фестиваль «МедиаВзлет» позволит нам выявить одаренных ребят и объединить их на одной площадке, тем самым обеспечив для них столь ценный обмен опытом», - отметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

К участию в конкурсном отборе приглашаются авторы и авторские коллективы в возрасте от 9 до 17 лет (редакции школьных медиацентров, газет, радио- и телестудий и др.). Заявку на участие нужно заполнить на сайте медиавзлет.рф, приложив медиапроект и согласие родителя либо законного представителя на обработку персональных данных. Принимаются работы как на русском, так и чувашском языках, размещенные в СМИ, сети Интернет и социальных сетях с 1 января 2022 года по 16 марта 2023 года.

Экспертная комиссия будет определять победителя и призеров в 7 номинациях: «Лучшая печатная публикация», «Лучшее печатное издание», «Лучший лонгрид», «Лучший видеопроект», «Лучший аудиопроект», «Лучший медиапроект в социальных сетях», «Лучший школьный медиацентр».

Также медиапроекты должны соответствовать тематическим направлениям конкурса:

— культура, обычаи и традиции народов России;

— герои-сверстники, их открытия и достижения;

— новейшие российские разработки и технологии;

— патриотическое воспитание и общественная жизнь школьников;

— профессиональная ориентация детей и подростков, доступное дополнительное образование;

— дети и подростки в новую цифровую эпоху;

— информационная безопасность и развитие у детей навыков безопасного поведения в сети «Интернет»;

— грани счастливого детства.

Авторы лучших проектов посетят мастер-классы от известных медиаэкспертов, а также получат дипломы и ценные призы от партнеров фестиваля: детского медиа-центра «Куча мала!», Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики», филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», ООО «КСБ-СОФТ», регионального отделения по Чувашской Республике ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл», Чувашского отделения ПАО Сбербанк. «Для качественного развития креативной экономики в Чувашии необходимо существенно вкладываться в развитие молодых кадров в медиасфере, — подчеркнула управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева. — Сейчас на всех уровнях системы наблюдается явный дефицит знаний и людей, обладающих на высоком уровне навыками создания контента. Поэтому Сбер активно поддерживает проведение межрегионального фестиваля детских и юношеских проектов «МедиаВзлет» — мы готовы не только предложить мотивацию для лучших участников конкурса, но и делиться собственным опытом и практикой в сфере медиа».

Прием конкурсных работ на Межрегиональный фестиваль детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлет» завершается 16 марта 2023 г. Его официальными ресурсами является сайт медиавзлет.рф, а также группа в ВКонтакте.

Минцифры Чувашии.