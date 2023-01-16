В отделении адаптивной физической культуры Центра детского творчества Шумерли состоялся Рождественский турнир по спортивным играм

Перед началом соревнований с Новым годом и праздником Светлого Рождества Христова участников соревнований тепло поздравил протоиерей Храма преподобного Серафима Саровского отец Владимир.

По группе «Дети» в джакколо победителями стали Кузнецова Виктория и Яковлев Роман, на втором месте — Сапожникова Варвара и Законов Елисей, на третьем месте — Филимонова Екатерина и Кузнецов Матвей. По группе «Девушек и юношей» на первом месте Илларионова Ксения, Яковлев Вячеслав и Боровилов Дмитрий. На втором месте — Легошина Полина и Павлова Анна. На третьем месте — Николаева Анастасия и Волков Максим.

В настольный теннис победителем стал Мухин Евгений, второе место у Хайдукова Ивана и третье место занял Мясников Данила.

В шашках выиграл Николаев Николай, на втором месте — Булгарь Семен и на третьем месте — Галес Николай.

Все победители и призеры получили грамоты и подарки от организаторов соревнований.

Источник: gshum.cap.ru.