8 фактов по итогам сельхозмикропереписи 2021 года в Чувашии

(в сравнении с данными Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года)
- Произошло укрупнение фермерских хозяйств (КФХ и ИП). За 5 лет число фермеров уменьшилось более чем в 2 раза, но средние значения сельскохозяйственных угодий и поголовья птицы на одно хозяйство увеличились в 3 раза, поголовья крупного рогатого скота – в 2 раза. Такая тенденция указывает на то, что агробизнес в данной категории сельхозпроизводителей укрупняется.
- Сельхозугодья используются эффективно. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах доля пашни в структуре сельхозугодий увеличилась на 3 процентных пункта. У фермеров доля неиспользуемых земель от общей площади сельхозугодий составила 2 %, в сельхозорганизациях – 6 %.
- Увеличилась доля крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность. Доля фермеров, осуществлявших сельхоздеятельность, выросла на 43 процентных пункта. В категории КФХ и ИП наблюдается увеличение площади сельхозугодий, посевной площади сельхозкультур, поголовья крупного рогатого скота и птицы.
- Изменилась структура использования посевных площадей. В организованном секторе выросла доля посевных площадей зерновых и технических культур, а под картофелем – уменьшилась. Сельхозорганизации и фермеры предпочли выращивать зерновые культуры. В личных подсобных хозяйствах сократились площади под кормовые культуры с 73 % в 2016 году до 69 % в 2021-м, однако доля зерновых и зернобобовых культур заметно возросла и составила 11 %.
- Личные подворья остаются основным производителем картофеля. В 2021 году в сельхозорганизациях и у фермеров площадь под картофелем занимала по 2,5 тыс. га, а в личных хозяйствах населения – 10 тыс. га. Это вдвое больше, чем в организованном секторе. Доля картофеля в посевной площади личных подсобных хозяйств населения сельской местности составила 16 %.
- Отраслевая специализация в животноводстве. Сельхозорганизации преимущественно занимаются свиноводством и птицеводством, а фермерские хозяйства – разведением крупного рогатого скота и птицы. У фермеров наблюдается устойчивый рост поголовья КРС (2016 год – 12,8 тыс. голов, 2021 год – 22,4 тыс. голов) и птицы (2016 год – 120 тыс. голов, 2021 год – 166,8 тыс. голов). За 5 лет в сельхозорганизациях поголовье свиней уменьшилось на 16 %, в фермерских хозяйствах – в 5 раз.
- Сельхозорганизации вышли на ключевые роли в птицеводстве. В сельхозорганизациях зафиксирован рост поголовья птицы с 2181,6 тыс. голов в 2006 году до 3727,6 тыс. голов в 2016-м. Сельхозмикроперепись 2021 года показывает незначительное увеличение – 3761,7 тыс. голов. В категории ЛПХ интенсивный рост поголовья между переписями 2006 и 2016 годов сменился сокращением – с 1542,2 тыс. голов в 2016 году до 1150,3 тыс. голов в 2021-м.
- Выросли мощности единовременного хранения в производственных постройках. Число организаций со складами и сооружениями для хранения зерна увеличилось на 26 %, а емкости для их хранения – на 22 %. Несмотря на уменьшение числа фермеров, имевших склады и сооружения для хранения зерна, на 23 %, наблюдается рост мощностей единовременного хранения зерна на 20 %.
Количество хозяйствующих субъектов, получивших субсидии в предшествующем переписи году, уменьшилось на 15 %, кредитные средства – на 17 %.
Напоминаем, в Чувашии по данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года переписаны 343 сельхозорганизации, 1056 фермерских хозяйств, 753 некоммерческих объединения граждан, свыше 233 тысяч личных подсобных хозяйств.
Чувашстат.