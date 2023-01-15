Социальный фонд России начал предоставлять единое пособие

Новую выплату могут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие объединило ряд мер социальной поддержки нуждающимся семьям. В Чувашии выплату осуществляет отделение Социального фонда России по Чувашской Республике, которое начало работу с этого года.

Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. При оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. Размер пособия составит 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В том числе для беременных.



При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.



Благодаря введению единого пособия в России будет выстроена комплексная адресная поддержка семей с детьми с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет. Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым и понятным для семей, а переходный период позволит родителям плавно перейти к новому единому пособию.

С 9 января заявления родителей начали принимать МФЦ и клиентские офисы отделения СФР по Чувашии.

Пресс-служба отделения СФР по Чувашии.