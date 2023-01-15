Для нуждающихся в жилье ставка по льготной ипотеке снижается на 3 %

Снижение процентной ставки для поддержки стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье жителей Чувашии при льготном ипотечном кредитовании будет осуществляться за счет субсидии из республиканского бюджета Обществу ДОМ.РФ. О порядке предоставления поддержки гражданам рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов.



«До 2025 года мера позволит обеспечить доступными условиями приобретения жилья порядка 600 семей республики. При совмещении данной льготы с федеральными ипотечными программами «Господдержка 2020» и «Ипотека для семей с детьми» реальная ставка для семьи может составить 3-5 %. Необходимо иметь в виду, что гражданин может воспользоваться данной льготой только один раз», – обозначил министр.



Таким образом, при использовании данной меры поддержки вместе с федеральными ипотечными программами семья из трех человек сможет ежемесячно экономить на ипотечных выплатах порядка 5800—6500 рублей, в целом за весь период кредитования – 2,1-2,3 млн рублей, а семья из четырех человек — ежемесячно 7800—8600 рублей, за весь период кредитования – 2,8-3,1 млн рублей.



Ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы господдержки за счет средств федерального и (или) республиканского бюджета является основанием для отказа в льготном ипотечном кредитовании.

Воспользоваться новой мерой поддержки будет возможно в 2023 году.



Минстрой Чувашии.