Эксперты Чувашии: «Электрозаправочные комплексы будут востребованы жителями и гостями столицы Чувашии»

В столице Чувашии открыли первую станцию для электромобилей с быстрой зарядкой.

Зарядный «хаб» большой мощности позволяет заряжать сразу три электромобиля. Дозаправка занимает всего несколько минут, а полная зарядка – менее часа. Поддерживаются четыре различных порта для зарядного кабеля.

Это уже пятая электрозаправочная станция в Чувашии, третья в Чебоксарах и первая – c функцией быстрой зарядки.

Электрозаправочный комплекс создан при участии ГК «Трансэнергопром», при этом оборудование приобреталось у компании HELIKOR (г. Чебоксары) – российского разработчика и производителя решений автоматизации энергетики.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский: «Год за годом Чувашия подтверждает свое звание, как одного из самых экологически чистых регионов России. Это происходит не только благодаря историческим предпосылкам, особенностям рельефа и иным природным ресурсам, но и грамотным решениям руководства региона.

Несмотря на то, что в текущей ситуации электрокары кажутся большинству жителей чем-то далеким и неудобным в использовании, я уверен, что это временная ситуация. Такие автомобили уже можно заметить на улицах города. А это значит электрозаправочные комплексы будут востребованы жителями и гостями столицы Чувашии.

Технологии не стоят на месте, никто не скрывает, что за электротранспортом будущее, поэтому важно создавать удобную инфраструктуру для его развития. Правительством республики взят правильный вектор: в 2023 году запланировано получение субсидии из федерального бюджета на реализацию не менее 14 аналогичных заправок, до 2030 года должны построить не менее 164 электрозаправок».

Заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Автономов: «Начало есть. Постепенный переход республики на безуглеродную энергию позволит значительно снизить экологическую нагрузку г. Чебоксары. В последние десятилетия резко увеличилось число личного транспорта. Перевод транспорта на газовое топливо не находит массового энтузиазма из-за дороговизны ГБО и в связи с необходимостью перерегистрации транспортных средств. Экологическая ситуация в крупных городах год от года ухудшается. В этих условиях использование электротранспорта значительно снизит объем выброса токсичных выхлопных газов от транспорта.

Число электротранспорта год от года будет увеличиваться и строительство электрозарядной станции веление времени».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов: «С каждым годом в стране становиться больше электромобилей, в том числе и в Чувашии. С уходом иностранных автомобильных брендов в России открываются новые производства электрокаров. В столице Чувашии открыли первую станцию для электромобилей с быстрой зарядкой. Это уже пятая электрозаправочная станция в республике, третья в Чебоксарах и первая – c функцией быстрой зарядки. Расширение сети электрозаправочных станций позволяет жителям Чувашии активнее покупать электромобили».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе: «Современные комплексы станций зарядки для автокаров с силовыми электромоторами являются уже больше обыденностью, чем новшеством. Мегаполисы потихоньку завоевывают автомобили на электрическом ходу. Вопрос стоит, в первую очередь, об экологии и сокращению выхлопа углекислого газа в городах. Но если смотреть и взять несколько аспектов использования электрокаров, то хотелось бы сказать — есть куда развиваться. Если мы об охране экологии, то аккумуляторные батареи очень токсичны и опасны, и пока не определена их утилизация и обслуживание.

Цена электрокаров является совсем не для экономии семейного бюджета, а наоборот — она завышена и очень ощутима. Но индустриальный мир не стоит на месте и нужно быть готовым что те технологии, которые сейчас единичны станут доступными для масс.

Как заметил Олег Николаев «Это начало большого пути по созданию основы ESG стратегии в области электротранспорта» и республика к этому готова в том числе и в области производства электрооборудования и возможно мы станем лидерами еще в одном кластере автоматизации энергетики для автомобиле-строительства».

Элекрозаправочный комплекс начал работу в тестовом режиме в конце года. Жители Чувашии смогли бесплатно им пользоваться все зимние каникулы – такой подарок ГК «Трансэнергопром» сделала к Новому году автомобилистам, которые сделали выбор в пользу экотранспорта. Они смогут воспользоваться данным сервисом до февраля, а далее оплата будет производиться через мобильное приложение.