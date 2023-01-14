Расчёт без применения ККТ

Налогоплательщикам необходимо знать о перечне лиц и условий, при которых применение контрольно-кассовой техники (ККТ) ограничено или ККТ вовсе не применяется.



Организации и ИП могут производить расчеты без применения ККТ, если они осуществляют: присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; реализацию самостоятельно изготовленных предметов народных художественных промыслов; сдачу ИП в аренду жилых помещений, а также жилых помещений совместно с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих этому ИП на праве собственности. Также работать без ККТ могут ИП, применяющие патентную систему налогообложения и осуществляющие ремонт мебели и предметов домашнего обихода, предоставляющие услуги в области фотографии, по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ. С полным перечнем лиц, имеющих возможность осуществлять деятельность без применения ККТ, можно ознакомиться в Федеральном законе № 54-ФЗ.



Кроме того, ИП могут осуществлять расчеты без применения ККТ при условии выдачи покупателю документа, подтверждающего факт осуществления расчета, и в случае применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».



При реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) налогоплательщик обязан с использованием мобильного приложения «Мой налог» или уполномоченного оператора электронной площадки, или уполномоченной кредитной организации передать в налоговый орган сведения о произведенных расчетах с покупателями в срок не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Все эти сведения отражаются налоговым органом в мобильном приложении «Мой налог».



Чек должен быть сформирован налогоплательщиком и передан покупателю в момент расчета наличными денежными средствами, в том числе с использованием электронных средств платежа.

Обязанность по применению ККТ не распространяется на расчеты, производимые в безналичном порядке.



Управление ФНС по Чувашии.