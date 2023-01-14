Заработал сервис для поддержки самозанятых, ведущих ЛПХ

Новая система дистанционной подачи заявок и документов на субсидирование начала работать с 1 января 2023 года на сайте investchr.ru.



Авторизация осуществляется через личный кабинет, вход в который доступен через «Госуслуги». После входа предлагается выбрать направление «Государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и определиться с формами субсидий. Затем необходимо загрузить подтверждающие документы, заполнить сведения о личном подсобном хозяйстве и подать заявку.

«Наша задача – полностью перевести в электронный формат получение услуги по господдержке личных подсобных хозяйств, самозанятых в ЛПХ, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Это позволит упростить работу по подготовке документов, получению сводного реестра получателей и контролю за освоением средств федерального и регионального бюджетов», – прокомментировал нововведение министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.



Минсельхоз Чувашии.