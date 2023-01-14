Вниманию некоммерческих организаций!

С 1 января 2023 года началась отчетная кампания по приему ежегодной отчетности некоммерческих организаций.



Общественные объединения могут представить отчетные документы в Управление Минюста РФ по Чувашской Республике непосредственно, в виде почтового отправления с описью вложения либо путем их размещения на информационном портале о деятельности некоммерческих организаций (www.unro.minjust.ru).



Для иных некоммерческих организаций предусмотрена обязанность по обнародованию отчетов посредством их размещения в сети Интернет или по предоставлению средствам массовой информации для опубликования.



В случае размещения отчетности на портале НКО необходимость ее представления в управление на бумажном носителе и для опубликования в СМИ исключается.



Управление МЮ РФ по Чувашии.