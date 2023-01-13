Счастливое детство – какое оно?

Правительством республики даже утвержден многостраничный план мероприятий по его проведению. В этом плане перечислено многое: официальные церемонии, семинары, конкурсы, меры поддержки детей и родителей, акции, программы. Их организацией и проведением

займутся министерства и ведомства республики, учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта и др., администрации городов и муниципальных округов.

А что думают по поводу счастливого детства сами дети? С этим вопросом газета обратилась к младшеклассникам школы № 1 и незадолго до зимних каникул ребята написали по нашей просьбе мини-сочинения. Журналисты посчитали, что это именно тот возраст, когда ребенок еще не повзрослел, но уже может описать словами свои ощущения и мысли.



Так каким же представляют себе юные шумерлинцы счастливое детство?



«…это когда у тебя есть лучшие друзья и они помогут тебе в трудную минуту. Или …когда ты каждый день получаешь «5». И когда у тебя много всего и тебе ничего больше не надо»

«…это когда что ты захочешь, то и купят твои родители»

«…это когда ты с друзьями гуляешь во дворе, ждешь Новый год и катаешься с горки. Когда идешь с мамой в парк за мороженым. Когда идешь в 1 класс и знакомишься с новыми одноклассниками»

«…это когда все близкие здоровы и когда тебя на день рождения поздравляет вся семья, все дедушки и бабушки. И это добрые, отзывчивые, понимающие родители»

«…это когда мама с папой рядом, когда у тебя много верных друзей, добрый брат или сестра»

«…это когда мы представляем, что листья на деревьях – деньги»

«…это когда можно прыгать по лужам, есть сладости, играть целый день во дворе, думать, что обычная палка – магическая палочка. Это готовить вместе с мамой вкусняшки, наслаждаться летом и не делать уроки»

«…это когда представляешь, что станешь лучшим футболистом»

«…это когда приходишь домой и мама обрабатывает твои раны на коленках, говоря, что в детстве была такой же, как ты»

«…это когда родители не ругают за двойки, есть айфон и собака, есть мама, папа и сестра, есть друзья, бабушка и дедушка, есть подруга Соня»

«…это когда родители всё разрешают и не запрещают»

«…это когда я и все мои родственники здоровы»

«…это когда я хожу с папой на рыбалку, когда играем с друзьями, катаемся на велосипедах, зимой на санках»

«…это когда ты натворил что-то плохое, а тебя не наругали; когда подарили то, о чем ты мечтал»

«…это когда тебе покупают много мороженого»

«…это ходить по зоопаркам, в игровые центры, ездить по городам»

«…это когда ничего не задали»

«… это когда сбываются все мечты, например, каждую неделю дарили бы какие-нибудь подарки»



Собственно, нашим детям для счастья не требуется много. Только родительское тепло и внимание, семейный уют, искренняя дружба. Яркие впечатления и открытия. Никакого одиночества, горя, болезней.

А еще наши юные философы знают, что эта пора быстротечна: «детство бывает один раз в жизни», а когда оно заканчивается, то «всё становится не так круто, как раньше»…

Наталья Владимирова.