Началась подготовка к крещенским купаниям

В следующий четверг православные христиане будут праздновать Крещение Господне, или Богоявление. И одна из дошедших до наших дней традиций празднования – купание в освященных водоемах.

Крещенские купания ежегодно организуются в нашем городе на Статуевском пруду. Их организации и проведению было посвящено заседание оргкомитета, прошедшее вчера в администрации Шумерли. Участники заседания обсудили план мероприятий и озвучили возникшие проблемы.



Работы по подготовке купели на пруду возложены на МУП «БТИ». 19 января появятся прорубь, настил, трапы для спуска. Правда, с последним пока не ясно – у БТИ нет собственного подходящего пиломатериала. Заявка с потребностью в нем будет направлена в администрацию для поиска решения проблемы. Как обычно, для купающихся установят две палатки для переодевания, а работающий на «дамбе» предприниматель пообещал напоить всех желающих горячим чаем бесплатно. Будут и музыкальное сопровождение, и освещение, и возможность погреться. За порядком и безопасностью при крещенских купаниях проследят полицейские, спасатели, медики.

Чин водоосвящения служители церкви совершат ровно в полдень. Для организованных купаний отведены временные рамки – с 12 до 20 часов. После этого времени планируется принять меры по недопущению людей к проруби во избежание нечастных случаев.



В Шумерлинском муниципальном округе 19 января купели будут организованы в п. Красный Октябрь (плотина, ул. Молодежная, 45) и в д. Пюкрей (плотина). Чтобы обеспечить безопасное нахождение людей на льду, в местах купания будут дежурить работники администрации округа, сотрудники спасательных служб, участковые уполномоченные полиции, медицинские работники и волонтеры (ДНД).

Наталья Игнатьева.