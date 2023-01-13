Душа коллектива

2023 – Год педагога и наставника в России.

В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе

осуществляющих наставническую деятельность, Президентом России

Владимиром Путиным 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

Учителю изобразительного искусства и технологии Алгашинской школы Людмиле Викторовне Фёдоровой в жизни очень повезло — она в полной мере состоялась на работе и счастлива дома. Именно такие люди, благодаря своим человеческим качествам, как правило, с годами становятся не только высококлассными профессионалами своего дела, но и непререкаемыми авторитетами в коллективе.

Русские Алгаши – родное село Людмилы Викторовны. Здесь она родилась и выросла. В 1987 году, поступила на художественно-графический факультет педагогического института им. И.Я. Яковлева. «Способности к рисованию – это у нас семейное, — говорит Людмила Викторовна. – Мой дед не только хорошо рисовал, но и обладал красивым каллиграфическим почерком».



На третьем курсе студенчества вышла замуж за одноклассника Николая Фёдорова. Когда на свет появился первенец Антон, в декрет молодая мама практически не уходила — одновременно училась, работала и растила сына. Пеленки вперемежку с зачетами, экзаменами и подготовкой к урокам не могли не закалить ее характер… Училась будущий педагог только на повышенную стипендию и всё успевала. Это время наша героиня вспоминает с особой теплотой.



По окончании института в 1992 году молодой специалист с полным правом приступила к обязанностям учителя изобразительного искусства, труда и черчения в Русско-Алгашинской школе. Позднее урок труда был переименован в урок технологии. Новое название определило и принципиально новый подход к предмету.



Сегодня преподавание технологии — это производственное дело для мальчиков и культура дома и дизайн — для девочек. Мальчишки в мастерской пилят, строгают, вытачивают, с помощью лобзика изготавливают разделочные доски, салфетницы, сувениры. Девочки заняты швейным делом, кулинарией, изучают интерьер и умение вести дом. Специфика сельской школы позволяет всё делать совместно, поэтому на уроках технологии мальчиков можно увидеть за плитой, а девочек за выпиливанием. Теорию и практику предмета ученики Алгашинской школы познают под руководством Л.В. Фёдоровой, педагога принципиального и требовательного.



Согласитесь, далеко не в каждой даже городской школе можно увидеть в кабинетах технологии современный кухонный гарнитур с разного рода техникой и приспособлениями для качественного и комфортного изучения поварского дела. Кабинет технологии в Алгашинской школе именно такой! Понятно, почему и девчонкам, и мальчишкам так нравятся уроки технологии.



На уроках изобразительного искусства Л.В. Фёдорова прививает детям чувство прекрасного, учит образно и в красках видеть мир и на альбомном листе уметь воплощать свое творческое начало.

В каждый урок педагог высшей категории вносит что-то новое, креативное. Дети идут на технологию и ИЗО с удовольствием, потому что знают — новый урок не будет похож на предыдущий.



Людмила Викторовна трепетно относится к своим предметам и считает их не менее важными, чем, к примеру, алгебра или русский язык, и ждет такого же отношения и от учеников. Умение и желание работать руками – основное её требование к школьникам. «Дети готовят домашнее задание сначала по технологии и ИЗО, а потом уже по другим предметам», — отзывается о педагоге директор школы Р.А. Чебутаев (с 31 декабря – заместитель главы – начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа).



Как настоящий патриот своей профессии Л.В. Фёдорова много вносит в оформление внутреннего и внешнего убранства школы. В здании нет уголка, где не приложила бы руку Людмила Викторовна. Классы, актовый зал, библиотека, столовая, фойе и коридоры оформлены ее заботливыми руками. В каждый свой мини-проект – будь то стенды, тематические выставки или фотозоны — она вкладывает не только свои знания и умения, но и душу.



Педагог не без удовольствия ставит перед собой новые задачи и с радостью их решает. Коллеги отмечают, что каждую свою задумку Людмила Викторовна тут же реализует в жизнь: быстро находит необходимые материалы, если нужно, привлекает помощников и воплощает мечту в реальность.



«Не могу сидеть без дела», — характеризует сама себя учительница. Трудолюбивая, хозяйственная, она и детям прививает эти качества. Как учитель с богатым опытом Людмила Викторовна не без грусти констатирует, что дети сегодня изменились — современных девчонок и мальчишек испортил интернет. «Ничего не хотят делать своими руками, ленятся. В школы нужно вернуть уроки труда, — уверена педагог, — чтобы дети приучались трудиться.



Максимально ответственная, безгранично преданная своему делу, Л.В. Фёдорова никогда не считается с личным временем. В школу приходит одна из первых, уходит одна из последних. Потому что очень любит свою работу и отдает ей всю себя.



В прошлые годы, когда во дворе школы был огород, она охотно занималась рассадой, вместе с учениками выращивала овощи для школьной столовой. И даже теперь, когда уход за территорией разделен на классы, Людмила Викторовна по весне руководит всеми посадками, по своей инициативе разрабатывает ландшафтный дизайн пришкольного двора, контролируя ухоженность каждого сантиметра школьной земли.



Людмила Викторовна любит учиться, совершенствоваться в профессиональном плане и всегда с удовольствием выезжает на курсы повышения квалификации. «Это как глоток свежего воздуха, новые знания, новые впечатления», — делится педагог.

Со всей ответственностью Л.В. Фёдорова относится и к своим обязанностям школьного библиотекаря. Как отмечает руководство школы, педагог привела в полный порядок библиотечный фонд, обновила стенды и книжные выставки.



Как куратор проекта «Образовательное воскресенье» Людмила Викторовна регулярно проводит мастер-классы в школах района, готовит учеников к олимпиадам по технологии. Её воспитанники — постоянные призеры конкурсов не только районного, но и республиканского уровней.



Л.В. Фёдорову с полным правом можно назвать наставником молодых педагогов. Пообщавшись с учителями школы, мы узнали, что преподаватели совершенно разных дисциплин за советом и помощью в первую очередь обращаются именно к ней. Людмила Викторовна никому не отказывает. Имея за плечами многолетний опыт работы вожатой, она без труда помогает коллегам подготовить любое мероприятие — от оформления зала до подбора костюмов и написания сценария.



Коллеги по праву считают Людмилу Викторовну душой коллектива. Открытая, отзывчивая, ответственная – качества, названные каждым педагогом в ее адрес. Ей доверяют, ее ценят, с ней советуются.



«Школа – мой второй дом, — признается Людмила Викторовна и с улыбкой добавляет, — если не первый». А отдаваться всем сердцем любимой работе ей помогает поддержка семьи. Супруги Фёдоровы воспитали троих сыновей — Антона, Андрея и Никиту. Старшие отслужили в армии, окончили высшие учебные заведения. У Антона уже своя семья, Андрей принимает участие в специальной военной операции на Украине, Никита учится в филиале Московского политехнического института.



Людмилу Викторовну ценят и уважают не только в стенах школы, но и на селе. В свое время она избиралась депутатом сельского поселения трех созывов.



В этом учебном году ко Дню учителя в Алгашинской школе проводился опрос. Среди множества вопросов был и такой: на кого из коллег вы хотели бы быть похожим? Львиная доля учителей ответила: на Людмилу Викторовну Фёдорову. Трудно переоценить значимость такого признания. Для каждого человека это, пожалуй, наивысшая оценка его качеств. И личностных, и профессиональных.

Ольга Дмитриева.