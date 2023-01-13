Глава Чувашии поздравляет с Днём российской и Днём чувашской печати

Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты!

Дорогие ветераны печати и средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональными праздниками – Днем российской и Днем чувашской печати!

Ваша профессия — одна из самых важных и востребованных в современном мире, не терпящем информационной тишины.

Отдавая все силы, талант и опыт для своевременного освещения актуальных направлений развития Чувашии, вы делаете важное дело – поддерживаете связь между жителями республики и органами власти. Кто, как не вы, поможет читателям разобраться в большом потоке новостей, мнений, оценок и получить достоверную информацию.

Вам верят, к вам прислушиваются, вас ценят и уважают ваши читатели, зрители, слушатели. И это дорогого стоит.

Особую признательность хочу выразить ветеранам, тем, кто стоял у истоков и создал крепкий фундамент чувашской журналистики и печатного дела. Ваше дело продолжают ваши последователи и делают они это с не меньшим рвением и самоотдачей. Новое поколение журналистов – это энергичные, продвинутые специалисты, готовые меняться, осваивать и внедрять новые средства коммуникаций.

Благодарю вас за преданность своему делу даже в самые непростые периоды и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!