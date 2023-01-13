В дни каникул в школе № 1 состоялась презентация литературно-художественного альманаха «Все грани творчества». Это самостоятельное печатное издание подвело итог внутришкольного проекта «Читающие дети — успешные ученики».

Основной целью альманаха является реализация литературных и художественных способностей и замыслов учеников, педагогов и родителей. Для публикации отбирались оригинальные авторские произведения, выполненные в любом жанре, в первую очередь, художественные тексты.

Ребенок, окунаясь в работу редакции школьного издания, учится облекать свои мысли в слова, формулировать возникающие ощущения. Ведь практика подготовки рукописи для публикации неизбежно заставляет отбирать факты, аргументы, анализировать полученную информацию и находить наиболее приемлемую для ее изложения форму. Таким образом, школьник при подготовке материала для печати получает навык жанрового мышления. Не менее важна и другая сторона работы — коллективный характер редакционного труда. Дети осознают, что в одиночку, без помощи редактора, верстальщика, художника или фотографа, они не способны выпустить издание. Все остро нуждаются друг в друге, и успех дела кроется в их слаженной, продуманной работе.

Поскольку интерес к альманаху проявляли и ученики начальной школы, то представители литературного объединения (а это учащиеся 5-11 классов) под руководством педагогов-филологов готовили литературные композиции в соответствии с рубриками альманаха и представляли их перед младшими школьниками. Опыт показал, что благодаря таким творческим встречам растёт мотивация младших школьников к созданию собственных литературных текстов и иллюстраций к ним.



Ежегодно обучающиеся нашей школы с успехом принимают участие в различных литературных конкурсах и мероприятиях, выполняют творческие работы. На занятиях студии «Видим. Думаем. Творим» они пишут сочинения в разных литературных жанрах, постигают науку стихосложения. За годы обучения набирается богатый материал, который, к сожалению, остается доступным узкому кругу людей. И нам хотелось познакомить учителей, ребят, родительскую общественность с творчеством детей, рассказать о достижениях школьников.



Мы решили собрать накопившийся за 2018—2022 учебные годы материал и издать номер школьного литературно-художественного альманаха, состоящего из десяти рубрик: «Отчизна — Родина моя!», «Всеобъемлющая любовь», «Никто не забыт, ничто не забыто» (материалы этой рубрики особенно ценны для нас), «Виртуальность – парадокс современности и будущего», «По дорогам сказок», «Шаг в будущее — мораль в баснях» (одна из небольших по содержанию рубрик, так как мы только начали постигать азы в написании работ подобного жанра), «Литература сквозь призму живописи», «Милосердие — зеркало души человека», «Читающие дети — успешные ученики» и «Преемственность поколений».



Работа по созданию альманаха была интересной и полезной, ведь это будет памятью о школьных днях не только для учеников, но и для родителей, учителей. И мы будем рады, если школьный литературно-художественный альманах «Все грани творчества» станет началом большого творческого пути талантливых детей, обучающихся в школе.



М. Преснякова, руководитель альманаха.